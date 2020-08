Denuncian a mujer por maltratar a su perrito en ciudad Belén

Indignadas se encuentran varias familias de Ciudad Belén, en el distrito seis de Managua al conocer que su vecina identificada como Miriam Vásquez, maltrata todos los días y de puro gusto a su perro llamado “Peluche”.

“Esa mujer es mala…muy de mañana le pega al perro y después lo amarra a un árbol, el problema no es que lo amarre ahí, sino que le pone el mecate que solo le permite al perro estar parado, si el animal se cansa y se echa, se muere”, dijo muy molesta una de las vecinas.

-Publicidad-

Por su parte, otra de las vecinas aseguró: “Todos los días se escucha los ladridos de sufrimiento del perro, y eso pone nervioso a los niños de la casa, a todos, estar desayunando eso lunes, martes, miércoles, todos los días, no es posible…que le quiten a ese animal, sino lo va a matar”.

Oyentes de Tu Nueva Radio Ya, nos hicieron llegar fotos y videos al momento que el “Peluche” es maltratado por la mujer de contextura robusta, de tez morena clara.

Ese material será enviado a las organizaciones defensoras de los animales para que tomen cartas en el asunto, y rescatan al pobre perro que esta traumatizado de tanto maltrato.

Si a usted no le gustan los animales, no se haga cargo de ninguno, no es justo desquitarse sus arrechuras o frustraciones con las mascotas que dan amor a cambio de nada.