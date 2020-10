Denuncian a desalmado que agredió a patadas a un hombre en bar de Diriamba

Por el delito de lesiones graves tendrá que responder Humberto Bermúdez, de 40 años, quien de puro gusto agredió a golpes y patadas a don Renaldy Antonio Arias, de 55 años, dentro del bar El Ranchón, ubicado en Diriamba, Carazo.

Preso por agresión

El perjudicado relató que se estaba “refrescando el galillo” tomando cerveza, cuando repentinamente llegó Humberto Bermúdez y se le acercó a la mesa solo para pijearlo.

“Me tiene de encargo, como me mira todo echo leña, cada vez que me encuentra en la calle me golpea” dijo el denunciante que a causa de los golpes resultó con lesiones de consideración en diferentes partes de su cuerpo.