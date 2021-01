Denuncian a degenerado que espiaba a vecina mientras se bañaba en Carazo

Autoridades policiales rastrean el paradero del sujeto identificado como Felipe de Jesús, quien fue denunciado por acosar a su vecina de apellidos Bermúdez Mojica, de 38 años, en Diriamba, Carazo.

La denuncia establece que el degenerado de Felipe de Jesús ha visto desnuda a su vecina en varias ocasiones, porque siempre la espía mientras se baña.

-Publicidad-

“Nuestras casas están pegadas y como mi baño no está cerrado, prácticamente me aseo al aire libre y este aberrado está con el ojo pegado a las latas para morbosearme” dijo la afectada.

“Yo no sé si se guiñará el hule cuando me está espiando, pero varias veces lo he visto con orzuelos en los ojos” aseguró la fémina que también tiene temor que Felipe de Jesús la haya fotografiado y después ande desnuda en las redes sociales.