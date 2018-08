Demi Lovato rompe el silencio tras sobredosis

Tras dos semanas de haber sido hospitalizada de emergencia tras una sobredosis, Demi Lovato, de 25 años, rompió el silencio a través de una sentida carta publicada en su Instagram.

La estrella compartió la declaración con sus más de 70 millones de seguidores en la red social tras casi dos semanas de completo silencio tras ingresar al hospital Cedars-Sinai en Los Ángeles el pasado 24 de julio.

A post shared by Demi Lovato (@ddlovato) on Jul 23, 2018 at 3:27pm PDT

“Siempre he sido transparente sobre mis adicciones. Lo que aprendí es que está enfermedad no es algo que desaparece o se va con el tiempo. Es algo que debo continuar superando y no lo he logrado aún ” escribió la también actriz.

La mañana del martes 24 de julio, Lovato fue descubierta inconsciente después de lo que las fuentes describieran como una larga noche de fiesta, una ambulancia la trasladó desde su residencia hasta el hospital, donde le administraron naloxona, un antídoto contra sobredosis de opiáceos.

Hasta el momento se desconoce si la estrella ha sido dada de alta por sus médicos.