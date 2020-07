Definidos los Cuartos de Final de Champions

Este viernes se realizó el sorteo para definir los cuartos de final de la Champions League, donde el PSG de Neymar se enfrentará al Atalanta italiano, entre otros duelos.

Cuartos de Final de Champions

Recordemos que hasta el momento hay cuatro equipos clasificados a la ronda de cuartos de final, Leipzig de Alemania se enfrentara al Atlético de Madrid (España) y Atalanta (Italia) ante el PSG de Francia, se está por definir los otros cuatro clasificados.

Para el próximo 7 y 8 de agosto se realizarán los partidos de vuelta de la ronda de octavos, los cuales no se realizaron debido a la pandemia del Coronavirus entre; Barcelona (España) vs el italiano Nápoles (1-1 la Ida), Bayer (Alemania) ante el inglés Chelsea (3-0), Juventus (Italia) vs el club francés Lyon (0-1) y Manchester City (Inglaterra) vs el español Real Madrid (2-1).

Las otras llaves de los cuartos serán las siguientes: El ganador de la llave entre Atalanta-PSG se enfrentará al ganador de la llave entre Leipzig vs Atlético, además del ganador entre City-Real ante Juventus-Lyon.

La ronda de cuartos se jugará en Lisboa, Portugal el 12 y 13 de agosto, la semifinal 18 y 19 y la gran final el 23 agosto también en Lisboa.