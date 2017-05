Declaran emergencia en Washington por el colapso de un almacén de residuos nucleares

El Departamento de Energía de EE.UU. ha declarado una emergencia luego del colapso de una porción de un túnel que contenía material contaminado en un complejo de producción nuclear en Hanford, estado de Washington.

Randy Bradbury, un portavoz del Departamento de Ecología de ese estado, comunicó a AP que aparentemente no hubo liberación de radiación y ningún trabajador resultó herido, según informa el medio local KING5.

.@RonanFarrow UPDATE: US Dept. of Energy has activated the Hanford Emergency Operations Center due to this incident after "an alert was declared." pic.twitter.com/j6yUKj87RJ

— Micah Grimes (@MicahGrimes) May 9, 2017