De súper modelo a indigente, la triste realidad de Loni Willison

La súper ex modelo Loni Willison, fue fotografiada buscando comida en los basureros de Venice Beach, en Los Ángeles, Estados Unidos.

La triste realidad de Loni Willison

Willison, quien estuvo casada con la estrella de “Baywatch” Jeremy Jackson, y terminó en la calle en 2016, después de perder su trabajo y su casa, debido a una crisis de salud mental, a la que se sumó su adicción a las drogas.

La ex modelo de 37 años fue fotografiada comiendo una porción de pizza que había sacado de un contenedor de basura y compartiéndola con una ardilla.

En las imágenes se la puede ver vestida con varias capas de ropa y buscando algo para comer mientras empuja un carrito de supermercado que contiene sus objetos personales.

Este año, Loni confesó que estaba “atrapada” en un círculo vicioso con “malas personas” cuando su vida personal colapsó y se quedó sin hogar. “Estoy estancada”.

“No voy a estropear la vida de otra persona, así que tengo que esperar y ver qué pasa a medida que pasa el tiempo”, continuó la ex modelo, que desapareció en 2018 cuando sus amigos intentaron ingresarla en un centro de rehabilitación para tratar su adicción a la metanfetamina.

Una ex amiga de Loni, la ex modelo Kristin Rossetti, la alojó en un hotel para que pasara la noche y le dio ropa limpia y una comida caliente. Ambas pasaron toda la noche hablando, pero por la mañana, Loni rechazó hacer un tratamiento contra la adicción y huyó. “Intentamos todo pero no pudimos llegar a ella”, dijo Rossetti sobre ese momento.

Durante el apogeo de su fama, Loni ganó dinero como modelo y fue portada de conocidas revistas de fitness. También estuvo casada con Jeremy Jackson, más conocido por interpretar a Hobie Buchanan en “Baywatch”.

Su romance, que tuvo episodios turbulentos, se terminó en 2014, sólo dos años después de casarse. En una oportunidad ella acusó al actor de intentar estrangularla durante una discusión en su casa de West Hollywood.