De La Hoya es demandado por Saúl «Canelo» Álvarez

Saúl «Canelo» Álvarez demandó a la empresa Golden Boys Promotions debido a un supuesto incumplimiento de contrato por la inactividad del boxeador mexicano, que no pelea desde noviembre de 2019.

“Canelo” demanda a De la Hoya

La demanda también va contra la cadena de televisión DAZN, sin embargo varios medios de comunicación mexicanos señalaron que el verdadero problema es contra la cadena pues son éstos quienes no han aprobado a los posibles rivales del Canelo.

En el contrato del mexicano establece que él debería pelear como mínimo 2 veces al año, y en este 2020 no ha podido subirse al cuadrilátero debido a la situación que vive el mundo con la pandemia.

Canelo es el boxeador mexicano mejor pagado de la historia, en el año 2018 firmó un contrato de por 5 años garantizando la transmisión de 11 peleas y 365 millones de dólares con la cadena DAZN.

Álvarez habló para el medio de comunicación The Athletic y dijo «Soy el número uno del mundo libra por libra. No le tengo miedo a ningún oponente en el ring, y no voy a permitir que las fallas de mi locutor o promotores me mantengan fuera del ring. Presenté la demanda para poder volver al boxeo y darles a mis fanáticos el espectáculo que se merecen».

Por su parte la cadena televisiva no está dispuesta a pagar y cumplir el contrato porqué consideran que Canelo no estaría enfrentado rivales de élite.