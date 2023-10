David Bisbal compartió video con su padre quien tiene Alzheimer

El cantante español David Bisbal acaba de presentar su nuevo documental, en el que trata varios aspectos de su vida personal. Sin embargo, hay una escena en concreto que ha logrado conmover al mundo y es en la que aparece junto a su padre, José Bisbal, quien padece de Alzheimer.

En un momento dado del largometraje, el cantante español tienen una emotiva conversación con su padre, que fue boxeador en su juventud.

«Me han contado que fuiste boxeador», le dice el artista a su padre en una de sus visitas a la residencia en la que vive en Almería. «Y de los buenos», le responde su progenitor.

«Mi padre, el mío, también fue boxeador. Mi padre se llama José Bisbal Carrillo», continúa diciendo Bisbal después de que su padre le preguntase por el nombre de su padre. «Ese soy yo», le responde su padre, sin reconocer a su hijo.

«Es que tú eres mi padre y yo soy David. ¿Es que no te acuerdas de mí? Lo que pasa es que he crecido y ya tengo barba blanca y todo», le explica el intérprete de «Mi princesa», que agrega: «Yo ya sé que tú no te acuerdas de mí pero yo sí me acuerdo de ti y eso es lo importante. Estás muy guapo, Pepe, te quiero mucho».