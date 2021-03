Dantos-Masaya y Bóer-Boaco se jugará el próximo 6 de abril

La Comisión de Béisbol del torneo German Pomares 2021 dio a conocer que los partidos de reprogramación entre Dantos – Masaya y Bóer – Boaco se jugarán el próximo martes 6 de abril, en el Estadio Nacional.

Recordemos que estos partidos están pendientes desde el primer fin de semana del torneo.

Los Dantos jugarán a la 1 pm en el Nacional ante Masaya y los Indios del Bóer recibirán en el mismo escenario (30 minutos después que finalice el desafío de los Dantos) a los Productores de Boaco.

Espere transmisión deportiva de los Galácticos de La Nueva Radio Ya.

El campeonato continuará en su jornada de fin de semana (10 de abril) de la siguiente manera:

Toros de Chontales vs Indios del Bóer, los Dantos vs Carazo, la Costa Caribe vs Brumas de Jinotega, por su parte Nueva Segovia vs Masaya, los Tiburones de Granada vs Tigres de Chinandega, el equipo de Rio San Juan vs Productores de Boaco, los Indígenas de Matagalpa vs Estelí, Zelaya Central ante Frente Sur-Rivas y León vs Madriz.

La tabla de posiciones esta así:

Estelí con récord de 18-6, Toros de Chontales 17-7, Costa Caribe 15-7, Frente Sur-Rivas 15-9, Indios del Bóer 14-10, Tiburones de Granada 11-9, Tigres de Chinandega, Dantos y León 13-11, Productores de Boaco y Zelaya Central 12-11, Masaya 11-11, Brumas de Jinotega 11-13, Indígenas de Matagalpa 10-14, Nueva Segovia 9-15, Carazo y Rio San Juan 6-18 y Madriz 5-19.