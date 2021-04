Dantos enfrentará al líder Estelí en el torneo Germán Pomares 2021

Este fin de semana continua el campeonato nacional de béisbol German Pomares y los actuales líderes del torneo Estelí enfrentarán a los Dantos.

La serie arrancará en la ciudad norteña el sábado 17 de abril a las 10 am (doble juego de 7 entradas cada uno) y se cierra en el estadio nacional de Managua a las 3:30 pm.

Los estelianos presentan balance de 21-7 en ganados y perdidos, por su parte los capitalinos tienen 16-13 en la octava posición a cinco juegos y medio del liderato.

Los abridores por los norteños serán Carlos Teller, Elvin García, Esteban Pérez y Erick Rodríguez, por su parte Jorge Bucardo, Claudio Hernandez, Ronald Medrano y Stiven Cruz por los Dantos.

La jornada de este fin de semana será la siguiente:

Costa Caribe recibe a Rio San Juan, los Indios del Bóer vs Masaya, el norteño Estelí ante los Dantos, los Tigres de Chinandega vs Zelaya Central, el León vs Carazo, por su parte Nueva Segovia vs Brumas de Jinotega, los Tiburones de Granada vs Madriz, los Indígenas de Matagalpa ante Productores de Boaco y Toros de Chontales vs Frente Sur-Rivas.

La tabla de posiciones tiene a Estelí líder con récord de 21-7, Costa Caribe 19-7, Frente Sur-Rivas 18-10, Indios del Bóer 18-11, Toros de Chontales 17-11, Masaya 16-11, León 16-12, Dantos 16-13, Productores de Boaco y Tigres de Chinandega 15-13, Tiburones de Granada 13-12, Zelaya Central 13-14, Brumas de Jinotega y los Indígenas de Matagalpa 11-17, Nueva Segovia 9-18, Rio San Juan 8-20, Carazo 7-21 y Madriz 6-22.