Dantos al frente del bateo y Costa Caribe en picheo del Pomares

El conjunto de los Dantos es el equipo más ofensivo del campeonato nacional de béisbol German Pomares, los capitalinos tienen un promedio de 306 puntos.

Por su parte la Costa Caribe lanza colectivamente 2.01 y está al frente del picheo colectivo.

Los Dantos conectan 191 imparables en 624 veces al bate, para un promedio de 306 puntos, el sub líder en bateo colectivo es Nueva Segovia con 304 y son los dos únicos conjuntos que tienen promedio arriba de los 300.

En la tercera posición de los mejores en bateo colectivo están: Indios del Bóer, Toros de Chontales y León con 298 puntos.

Los equipos que menos batean son Río San Juan con 222, Madriz 226 y los Indígenas de Matagalpa 241. La liga batea para 273 puntos.

En picheo, la Costa Caribe lanza para 2.01, solamente permite 45 carreras limpias en 157 entradas de labor, le conectan 135 imparables, ponchan a 106 y regalan 64 bases por bolas.

El segundo mejor picheo de la liga es Estelí y Zelaya Central con 2.16, Tiburones de Granada 2.23, Toros de Chontales 2.32 y Frente Sur-Rivas 2.60, los Indios del Bóer tienen 2.64 y se ubican en la sexta posición de la liga.

Los más discretos son Carazo 4.88, Nueva Segovia 4.66, Rio San Juan 4.47, la liga lanza para 3.12.

El torneo Pomares no se jugará este fin de semana (Semana Santa) y estará de regreso el próximo martes seis de abril con solamente dos encuentros en Managua: Dantos vs Masaya (1pm) y a continuación Indios del Bóer vs Productores de Boaco.

La tabla de posiciones la encabeza Estelí con record de 18-6, Toros de Chontales 17-7, Costa Caribe 15-7, Frente Sur-Rivas 15-9, Indios del Bóer 14-10, Tiburones de Granada 11-9, Tigres de Chinandega, Dantos y León 13-11, Productores de Boaco y Zelaya Central 12-11, Masaya 11-11, Brumas de Jinotega 11-13, Indígenas de Matagalpa 10-14, Nueva Segovia 9-15, Carazo y Rio San Juan 6-18 y Madriz 5-19.