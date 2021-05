Danilo Sotelo: Los 12 mejores «cuadrangulares» de su vida

El ahora entrenador del equipo de Zelaya Central Danilo Sotelo Jr fue en su momento uno de los mejores peloteros de su generación, miembro de selección nacional y debutante con Nicaragua con triple ante el ex grandes ligas cubano Rolando Arrojo.

Sotelo nos habla de su carrera en la primera división y su debut a los 17 años, porque quedo fuera de la organización de los Dodgers de Los Angeles y de sus doce mejores cuadrangulares, sus hijos…Aquí les dejamos una entrevista que le realizamos al ahora miembro del cuerpo técnico del conjunto de Zelaya, Danilo Sotelo.

-Publicidad-

¿Te retiraste satisfecho del béisbol?

Nunca dije que me iba a retirar, sino que un día (2017) llegue a entrenar con el Bóer y no quede en el equipo, al final se quedó mi carrera ahí. Me siento feliz y orgulloso de mi carrera.

¿Cuántos hijos tenes?

Tengo doce hijos y dos nietos, yo tengo 46 años y mi hijo mayor va a cumplir 28. Mi primer hijo lo tuve a los 17 años. Cuando era chavalo andaba alborotado, el menor de mis hijos tiene 11 años.

Tenes el récord de más hijos entre los deportistas? Ja, ja,ja,ja,…hay otros que tienen más que yo.

¿Fuiste pleitisto?

Si había que hacerlo lo hacía, de lo contrario no. Yo jugaba al 100 %, yo no me consideraba pleitisto.

¿Cómo debutastes con la selección nacional?

Debute con triple ante la selección de Cuba y el derecho Rolando Arrojo en 1995. Son momentos inolvidables.

¿Firmastes para los Dodgers?

Sí, no llegue más largo porque tuve un accidente. La gente cree que me dejaron fuera por alcohol, yo a mi edad nunca he tomado y nunca he consumido droga. Yo me lesioné en un accidente, donde sufrí una fisura en el omoplato y después me dejaron libre.

¿Como fue tu debut en primera división?

Yo debute con los Dantos a los 17 años. Yo debute con un doble en mi primer turno. Uno de los lanzadores más difíciles que enfrente fue Luis Cano, quien al inicio de mi carrera me poncho cuatro veces en cuatro turnos. Otro de los grandes lanzadores que me dominaron fue Carlos Teller.

¿Te ayudó que tu papa fuera Danilo Sotelo?

Muchos compañeros decían que yo jugaba porque mi para era Danilo Sotelo. Yo decía que iba hacer mi historia y mis numeritos. Mi papa gano dos títulos de bateo, yo nunca pude ganar ese departamento ofensivo y no me considero mejor que él.

Danilo Francisco Sotelo Cárdenas debutó con los Dantos en 1992, jugo con el San Fernando, León, Matagalpa, Chontales, Carazo, Rio San Juan, Madriz y se retiró con los Indios del Bóer en el 2016.

Logró un promedio de bateo de por vida de 298 puntos, conecto 1240 imparables en 4159 turnos oficiales, anoto 794 carreras, 233 dobles, 39 triples y 117 cuadrangulares, 686 carreras empujadas y se ponchó en 635 ocasiones.