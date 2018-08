Daniel y Rosario presiden Acto por el 39 Aniversario de Constitución de la Fuerza Aérea nicaragüense

El Presidente de la República y Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega y la Vicepresidenta, Compañera Rosario Murillo presidieron el acto central por el aniversario 39 de la Fuerza Aérea la tarde de este martes.

También presidieron el acto el Comandante En Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, el jefe del Estado Mayor del Ejército de Nicaragua, Mayor General Bayardo Ramón Rodríguez Ruiz, el Inspector General del Ejército de Nicaragua, Mayor General Marvin Elías Corrales Rodríguez, la Ministra de Defensa de la República de Nicaragua, doctora Martha Elena Ruiz Sevilla, el Jefe de la Fuerza Aérea del Ejército de Nicaragua, General de Brigada Spiro José Bassi Aguilar, el director General de la Policía Nacional por Ministerio de Ley Comisionado General Francisco Díaz Madriz.

El Presidente de la República, Daniel Ortega Saavedra, acompañado por el Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, procedieron a poner el distintivo Alas de Piloto a Oficiales de la Fuerza Aérea.

Alas de Piloto a oficiales de la Fuerza Aérea:

Teniente Primero Gastón de Jesús Garay Hernández

Tnte Primero Luis Miguel Arroyo Arroyo

Teniente Primero Luis Carlos Soto

Teniente Primero Salvadora del Carmen López Gutiérrez

Teniente Primero Juan Francisco Lanzas Cano

Teniente Primero Francisco Nahúm Casco Sáenz

Teniente Primero Lenin Josué Pilarte Gaitán.

Teniente Primero Edgard Antonio Velázquez Blandón

El Comandante Daniel inició su intervención felicitando a los compañeros que recibieron el distinto Alas de Piloto, así mismo hizo extensivas las felicitaciones a sus familias.

Señaló que los nicaragüenses nos sentimos honrados al conmemorar un aniversario más de la constitución de la Fuerza Aérea, “19 de julio de 1979, triunfó de la Revolución Popular Sandinista y 31 de julio es la constitución de la Fuerza Aérea, se constituyó exactamente en el año 1979”, subrayó.

“Salió como el Ejército, salió de las entrañas del triunfo revolucionario, y cuánto nos honra que estemos conmemorando este aniversario en paz, algo que parecía quizás bastante difícil hace unas cuantas semanas, hace unos pocos meses. El país estaba sumido en el terror, prácticas terroristas que no se conocían en nuestro país, que nunca las practicó el Frente Sandinista en su lucha contra la tiranía somocista: secuestrar ciudadanos, secuestrar policías, secuestrar mujeres, secuestrar jóvenes, torturarlos, y algunos de ellos quemarlos, y luego bailar y brincar y celebrar alrededor del cadáver, puro terrorismo. Pareciera que la influencia de Isis ha llegado a través de las redes hasta Nicaragua. Terrible y no fue un caso, fueron varios casos de hermanos nicaragüenses incendiados, quemados, entre ellos dos hermanos policías incendiados, quemados, terrorismo, no hay otra palabra”.

Bola de terrorismo

El Comandante Daniel Ortega destacó que así fue que explotó una bola de terrorismo, “ya lo intentaban hacer cuando el incendio de la reserva Indio Maíz, ustedes recuerdan, mientras el Ejército con los comunitarios allá en la reserva Indio Maíz y la Fuerza Aérea en particular, y la Fuerza Naval acompañando, y la fuerza terrestres también acompañando, hacían esfuerzos y daban la batalla para controlar el incendio, un esfuerzo sobrehumano, porque había que estar cavando trincheras para retener el fuego”.

Comentó que que fue entonces que vinieron al país expertos norteamericanos, quienes continuamente se enfrentan a esas situaciones. Fueron los mismos que determinaron la magnitud de aquella catástrofe ambiental, asegurando que duraría meses, lo que aumentó la preocupación por parte del Gobierno.

“Ellos nos comunicaron, ese incendio va para largo, va a durar meses, dijeron. Y nos preocupamos más, no solamente por el daño de que iba a provocar un incendio que duraría meses, sino por la manipulación que ya se estaba haciendo a través de las redes y las movilizaciones que se estaban haciendo los enemigos de la paz, de la estabilidad y la seguridad, culpando al gobierno del incendio en la reserva Indio Maíz, y movilizando los mensajes a nivel global”.

Aseguró que con las redes, que ahora circulan a nivel global, los enemigos de la paz buscan responsabilizar al gobierno para potenciar sus planes, que no eran nuevos.

Destacó que estos planes antes los habían desarrollado con mucha fuerza y con mucho recurso externo, “recursos que llegan lógicamente de los grupos extremistas de los estados Unidos y organismos de los Estados Unidos que debían fondos para promover el terrorismo en estos países, ya lo venían haciendo contra el proyecto del Canal, recordemos esa campaña feroz contra el proyecto del Canal, un Canal, un proyecto que ha contado con el respaldo de la mayoría de los nicaragüenses, y donde se dieron a la tarea de manipular a la población de la zona del Canal, haciéndoles creer que se les iban a arrebatar sus tierras, que se les iban a confiscar sus tierras , mintiéndoles y luego organizando marchas con ellos, para buscar como provocar levantamientos armados”.

Agregó que desde el año 2007, cuando el FSLN retornó al gobierno empezaron los agrupamientos armados en las zonas rurales, con armas de guerra quienes atacaban puestos de la Policía, al Ejército, que combate el narcotráfico y el crimen organizado, grupos armados que están combinados con narcotraficantes provocando muertos del ejército, de la policía, asesinando campesinos y autoridades locales.

“Claro, nosotros con cuidado no queriendo convertir en tema, en un tema de guerra, sino ubicándolos como lo que eran, bandas delincuenciales vinculadas al narcotráfico y vinculadas a los grupos extremistas de Miami y de Costa Rica, donde instalaron sus redes de comunicación, para divulgar la imagen de ellos, de que eran patriotas. Y recuerden ustedes bien hermanos nicaragüenses a los organismos de derechos humanos abogando por ellos, por patriotas, y cuando cada uno que estos asesinos caían en combate entonces los derechos humanos acusando a la Policía, si el combate había sido con la Policía, o acusando al Ejército, si el combate había sido con el Ejército, de estar violando los derechos humanos por estar defendiendo el derecho a la vida de los campesinos, de los pobladores, de las zonas rurales”.

Plan golpista no es nuevo

El mandatario aseguró que son decenas de oficiales de policía los que han sido asesinados desde el 2007 hasta la fecha a manos de bandas delincuenciales, al mismo tiempo que cuestionó el actuar de algunos medios de comunicación.

“¿Cómo los presentaban los medios de comunicación y los derechos humanos? Recuerden ustedes las fotos en los periódicos de los golpistas, los sacaban como que eran patriotas, armados con su uniforme y con sus armas de guerra como que eran los patriotas para acabar con la dictadura, desde el año 2007, sin respetar resultados electorales”.

“Ese plan golpista no es nuevo, se venía desarrollando, acumulando y buscando como expandirse en diferentes direcciones y luego encontraron la oportunidad de potenciar el plan golpista a partir del 18 de abril, simplemente porque se aprobó una reforma a la seguridad social que es imprescindible, porque si no de otra forma desparece la seguridad social y lo saben los empresarios, lo saben los pensionados, los trabajadores. Los organismos internacionales lo habían planteado con toda claridad que era imprescindible hacer la reforma de la seguridad social para que la seguridad social no quebrara este año, porque era una situación dramática y que además esto debía acompañarse de una reforma en la que se le quitaran exoneraciones que benefician a grandes empresarios, a medianos empresarios y a pequeños empresarios, que benefician también a agricultores, ganaderos. Dos medidas duras, la reforma tributaria y la reforma a la seguridad social, y todos estábamos claro que no había más alternativa que caminar en esa dirección pero que en primer lugar había que aprobar la seguridad social. Y se aprueba lo de la seguridad social y no fueron los pensionados los que salieron a protestar”, afirmó.

“Donde se aprueban reformas a la seguridad social, en Europa, en todo el mundo, en América Latina, se han aprobado muchas reformas, lo que salen a protestar son los pensionados, pero aquí se había hablado con los pensionados, se venía hablando con ellos desde meses atrás explicándole la situación de la seguridad social, que no habías más camino que tomar esa medida, donde tenían que aportar los empresarios, tenían que aportar el Estado y tenían que aportar los trabajadores para poder salvar la seguridad social. No fueron los pensionados lo que salieron a protestar”.

Agenda para desgastar al Gobierno Sandinista

Hizo ver que los primeros que salieron a protestar contra las reformas a la Seguridad Social no fueron los pensionados, ni asegurados, fueron los dirigentes de organizaciones no gubernamentales que de pronto se convirtieron en grandes defensores de los jubilados.

“Pero que tienen una agenda que se está moviendo continuamente con el fin de desgastar al gobierno y les pagan para eso, reciben financiamiento para eso, para buscar como desgastar al gobierno frente a cualquier medida que tome el gobierno, frente a cualquier iniciativa que tome el gobierno, si por ello fuese no habría ninguna inversión en Nicaragua, ningún proyecto, porqué, porque empiezan a cuestionar los proyectos, las inversiones, alegando que van a provocar destrucción y que el responsable es el gobierno, mientras la población, mientras las comunidades están deseando el proyecto porque saben que les va a llevar trabajo, les va a llevar bienestar, les va a llevar mejores condiciones de vida”, resaltó el dirigente sandinista.

Indicó que estos grupos desestabilizadores no han salido por arte de magia, son fuerzas que están agrupadas desde hace mucho tiempo y que no perdonan que el Frente Sandinista haya retornado al gobierno por la vía electoral.

“Y por eso guardan tanto odio, tienen odio acumulado allá y trasladan ese odio a nuevas generaciones, es terrible. Ellos pensaban que después que entregamos el gobierno el 25 de abril de 1990 después de las elecciones de febrero, ellos pensaban que ya el Frente jamás volvería al gobierno y ellos tenían una consignan y decían ¿saben cuándo los sandinistas van a regresar al gobierno? nunca decían, nunca, así lo decían y era tan profundo el odio, el resentimiento acumulado por partidos políticos tradicionales, acumulados por el liberalismo que se sintió desplazado, porque el liberalismo era el partido del somocismo y que se sintió desplazado por el sandinismo y eso explica para las elecciones de noviembre de 2001, todo indicaba que el Frente Sandinista ganaba esa elecciones en una alianza que habíamos logrado conformar, una alianza muy amplia y todo indicaba que el Frente ganaba esas elecciones”, señaló.

Gobierno liberal irrespetó al Ejército de Nicaragua

Recordó que en septiembre del 2001 aconteció lo de las Torres Gemelas en Nueva York y a partir de eso comenzó una campaña de terror en Nicaragua. A pesar de eso se sentía que el Frente Sandinista ganaba esas elecciones y multiplicaron la campaña de terror en los medios de comunicación de la Derecha.

“Ahí no teníamos la correlación que tenemos actualmente en donde ellos tienen como nueve medios de comunicación televisivos y bueno habrán unos tres medios de comunicación televisivos que divulgan las actividades del gobierno, estamos 9 a 3 y dicen que no hay libertad de prensa, tienen los periódicos de mayor circulación, de mayor cobertura, dicen lo que les da la gana y dicen que no hay libertad de prensa y entonces cuando venían esas elecciones y como tenían la preocupación, el temor de que el Frente ganara esas elecciones de noviembre del 2001, entonces el presidente, el doctor Arnoldo Alemán, Presidente entonces de Nicaragua, el candidato era el ingeniero Enrique Bolaños, entonces el presidente hizo algo que no tiene perdón de Dios, ni de la patria, le ordenó al Ejército, al mando del Ejército, al jefe del Ejército en vísperas de las elecciones, de las votaciones, que sacara, primero le dijo que se declarará un estado de sitio, era el terror que tenía que triunfara el Frente, que llamo al jefe del Ejército y le dijo, hay que declarar estado de sitio, y el jefe del ejercito le dijo que era como una medida desproporcionada, claro el Presidente es el Presidente, se subordina el jefe del ejército al presidente, le dijo que era una medida desproporcionada, entonces le dijo el presidente, saca los tanques entonces, y salieron los tanques. La madrugada de las votaciones estaban los tanques del ejército en las calles de Nicaragua y en las calles de Managua, para qué, para dar la imagen que si el Frente ganaba, volvía la guerra, utilizó al ejército, manchó al ejército, irrespetó al ejército, en cambio nosotros en estas condiciones habiendo una situación en donde en cualquier país del mundo, ya no digamos de América Latina, se declara estado de sitio o ley marcial y se llama al ejército a la calle, no lo hicimos, no se nos ocurrió hacerlo porque teníamos la convicción, la confianza de que esta batalla la iba a ganar el pueblo con paciencia, pero claro con un gran costo”, valoró.

Cobarde ataque terrorista contra Policía y familias

Indicó que el colmo de los grupos golpistas en la mesa del diálogo, fue que la Policía Nacional debía acuartelarse, provocando que el país se quedase sin orden interno.

“Y nosotros con la paciencia de Job, está bien la policía a acuartelarse y 55 días de asedio, de ataque contra la policía, querían tomar cuarteles, asaltar cuarteles, tomarse las armas y lanzarse entonces contra todo el estado, ese era el plan que ellos tenían, y asaltaban y atacaban con armas de guerra, no lo hacían con tiradoras, los policías que cayeron en combate, esos policías que cayeron en combate no fue una muerte resultado de una manifestación pacífica, fueron resultado de acciones armas, con armas de guerra, no era con tiradoras que andaban ellos, no era con morteros, tenían morteros también, pero no eran los morteros que mataban, los que asesinaban a los sandinistas, a los que asesinaban a los trabajadores del estado, los que asesinaban a los compañeros policías”.

Reveló que en el municipio de Morrito los golpistas pidieron autorización para una “marcha pacífica” y cuando esta pasaba por la delegación policial y por las oficinas de la alcaldía, atacaron con armas de guerra, resultando 4 efectivos muertos, un maestro de primaria también fallecido, 7 trabajadores municipales heridos, policías heridos y otros secuestrados.

El Comandante Daniel indicó que esa acción no puede más que calificarse de un acto de puro terrorismo. En esos días señaló que pasó en contacto con los jefes de policía y orientó no responder a esos viles ataques terrorista.

“Ya el pueblo estaba desesperado, toda Nicaragua estaba secuestrada, los terroristas pusieron en práctica aquí un secuestro nacional, el país entero secuestrado, nadie podía salir de su comunidad, nadie podía salir de su casa, mucho menos alejarse del barrio porque estaba expuesto a que lo balearan, a que lo asaltaran, a que lo asesinaran y claro como la policía estaba resguardada la delincuencia también, porque tenemos una delincuencia común con un índice bien bajo es cierto, el más bajo de toda la región, en ese momento los delincuentes vieron la puerta abierta y se multiplicó la delincuencia y ya la gente no salía, aquí mismo en Managua la gente no salía y andaban los terroristas tanteando acompañado de los delincuentes. Cualquier gobierno, el mismo gobierno de los Estados Unidos en situaciones mucho menores que esta, ha llamado a estado de sitio, en estado, en ciudades donde se han presentado incidentes graves de saqueo y aquí hubo saqueos también, destrucción de oficinas gubernamentales, aquí hubo destrucción de puestos hospitalarios, de escuelas, de alcaldías, quemas de radio, asaltos de centros comerciales, eso era suficiente para que en cualquier país del mundo y mencionó a Estados Unidos, Estados Unidos continuamente mueve a la Guardia Nacional y mueve a Fuerzas Especiales cuando se presentan este tipo de situaciones en cualquier estado de los Estados Unidos, en los últimos tiempos lo han estado haciendo cuando matan a jóvenes negros o latinos, entonces la población empieza a protestar, pero eso de la protesta se montan los saqueadores y asaltan los negocios y entonces ahí va la guardia nacional, ya no pueden cubrirlo solamente con la Policía”.

Una vez que las familias no soportaron más la situación, hicieron el llamado a las autoridades porque todos, sandinistas o liberales se sentían atrapados o secuestrados, los campesinos y productores no podían sacar la producción y en ese momento se tuvo que sacar nuevamente a la Policía a las calles a poner el orden, algo que molestó a los golpistas que querían continuar con su ola de terror, secuestro, asesinato y violaciones contra el pueblo.

“La población estaba desesperada y la población los recibe con alegría, por otro lado los golpistas lo reciben con maldiciones y con más acusaciones de que están violando los derechos humanos, cuando por otro lado los golpistas estaban violando los derechos humanos en todos los municipios, en todos los departamentos de nuestro país teniendo secuestrado a todo un pueblo”.

En 11 años con la paz se lograron grandes avances

Recordó que cuando se tomó la decisión de liberar a más de 400 transportistas de Centroamérica que estaban secuestrados en Carazo, en días anteriores los golpistas terroristas habían asesinado a decenas de militantes sandinistas y policías.

“La irracionalidad criminal es tan grande y tiene que ver con la cultura de la muerte que se ha establecido en el planeta y que se multiplica a través de las redes, que los mismos asesinos, los mismos torturadores filmaban al que estaban torturando y los ponían en las redes, los mismos que lo estaban quemando lo filmaban y lo ponían en las redes, practicas propias de ISIS, de los grupos terroristas que llegan lógicamente a través de los medios de comunicación que tienen una enorme penetración y sobre todo a través de las redes”, dijo Daniel.

Subrayó que los grupos golpistas interpretaron mal la paciencia del gobierno, de las familias nicaragüenses “pensaron que como no reaccionábamos, es porque ya estábamos derrotados y que no había más camino que dejar, dejar el poder y dejar el poder significa para que estemos claros; los golpistas en sus planes lo que tienen es, desmantelar el estado, porque no reconocen a las instituciones del estado, no reconocen a este ejército, ahí estuvieron acusando al ejército de estar cometiendo crímenes, difamándolo al ejército cuando el ejército se limitó a sus funciones estrictamente, tal y como lo ha señalado el General Avilés, ellos quieren a una Policía y un Ejército donde estén al frente estos asesinos, estos terroristas, eso es lo que ellos quieren, eso es lo que ellos buscan y desmantelar totalmente el Estado”.

Reconoció que el Gobierno Sandinista y el pueblo han sentido esta situación del intento del Golpe de Estado, sobre todo por la “sangre que ha corrido en primer lugar, nos tiene que doler la sangre de los nicaragüenses cuando corre, sea por una causa o por otra causa”.

Proceso de reconciliación ha costado

Subrayó que al Frente Sandinista desde siempre ha valorado de importante el proceso de reconciliación, logrando avanzar mucho en los últimos años y a pesar que algunos pocos no aceptaron reconciliarse.

“Tan duro era para una familia que tenía muertos en la Contra reconciliarse, como tan duro era para una familia sandinista que tenía muertos en la guerra, reconciliarse no era fácil y más dura era la situación de que tenían varios hijos, donde uno de los hijos había muerto combatiendo a favor de la contra y otro hijo combatiendo a favor del gobierno con el ejército sandinista, situaciones dramáticas que provocan la violencia, que provocan las guerras, por eso es que aquí nos comprometimos tanto con la paz y al comprometernos con la paz del 2007 al 2011 logramos avances extraordinarios en este país, paz, seguridad, estabilidad, progreso, bienestar económico, inversiones, crecimiento en la economía nacional, contra todo eso se lanzaron a buscar como destruirlo para provocar un colapso total del estado, del país, de la nación, sin importarles los costos que esto significaba para Nicaragua”, recalcó.

Una Fuerza Aérea apoyando al pueblo

Al llegar al 39 aniversario de las Fuerzas Armadas, indicó que el país recobró la paz y que los enfrentamientos está en el ámbito político-ideológico “pero ha cesado el enfrentamiento armado, ha cesado, ha desaparecido, se han liberado todos los tranques, en todos los municipios del país se está trabajando, se está reactivado la economía, el pequeño comercio, el pequeño negocio, el mediano comercio, el mediano negocio. Incluso se están reactivando actividades turísticas, no al 100 % sino al 50% se están reactivando actividades turísticas en las zonas turísticas de nuestro país. La agricultura ahora que estamos en un periodo agrícola se está asumiendo, los campesinos lo están asumiendo con mucho optimismo, el comercio pequeño, mediano se está moviendo, es decir hay un esfuerzo de los propios nicaragüenses para buscar como ir retornando a la normalidad en el ámbito económico, en el ámbito comercial, en el ámbito social, claro que el golpe ha sido duro, las pérdidas han sido enormes y llevara un tiempo la recuperación, pero con ese espíritu, ese ímpetu del nicaragüense de trabajar estamos seguros que vamos ir avanzando con mayor rapidez, con mayor celeridad, lo que no significa que tenemos que asumir los enormes costos que nos impone esta situación”.

Reconoció en cada miembro de la Fuerza Aérea que se han forjado en tiempos duros que nació “y continuó forjándose en la fragua durante todo el periodo de 1979 a 1990, toda esa experiencia, todas esas capacidades se han dedicado luego a las labores de tiempos de paz, para contribuir la Fuerza Aérea, a contribuir a la defensa de la soberanía del país, para contribuir a las labores de salvamento y rescate de la población cuando es afectada por los fenómenos de la naturaleza, para contribuir en las labores que tienen que ver con labores educativas, labores de salud, trasladando materiales, trasladando personal cuando hay que desarrollar jornadas en zonas donde solamente se puede llegar con helicópteros, jornadas educativas o jornadas de salud, siendo un componente muy importante con el ejército para garantizar la distribución de los materiales electorales en las zonas más alejadas cuando se realizan elecciones en nuestro país, son múltiples las tareas que tiene la Fuerza Aérea, que ha cumplido la Fuerza Aérea y la última gran misión que cumplió fue el combate al incendio en la reserva Indio Maíz, fue una labor heroica”.

Finalizó diciendo que a pesar de la inestabilidad provocada por los grupos golpistas, lo que queda es consolidar la paz, la tranquilidad, para evitar que el crimen organizado y el narcotráfico no penetren en nuestro país.

“Aquí ni el narcotráfico, ni el crimen organizado tendrán espacio alguno en Nicaragua, no lo tendrán, porque aquí tenemos a un ejército, a una policía y a un pueblo totalmente comprometido en esta batalla contra el narcotráfico, contra el crimen organizado y el terrorismo, batalla que hemos librado exitosamente y que estoy seguro, que continuaremos librando exitosamente”.