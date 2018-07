“Daniel Se Queda” el gran éxito del Mariachi Azucena, estuvo en vivo en Tu Nueva Radio Ya 

Este martes Mariachi “Azucena”; con 17 años de carrera artística, deleitó a los oyentes de Tu Nueva Radio Ya y del enlace con Canal 6 en “Contacto 60”, con la pieza musical más viralizada en las últimas horas titulada “Daniel se Queda”.

Los músicos son originarios de Boaco y el compositor de la lirica fue su vocalista Jacob Granados, quien comentó que en 20 días la terminó y desde que empezó a sonar ha sido un gran éxito.

Expresó que su natal Boaco muchos andan la canción en sus celulares y cuando salen a tocar lo primero que le piden es “Daniel se Queda”.

En twiter y facebook los militantes sandinista han posteado sus videos como # DanielSeQuedaChallenge, así que te invitamos a grabar tu video si todavía no lo has hecho porque este mundo necesita más alegría y entusiasmo y no odio ni violencia, como la que han impulsado los golpistas de la derecha.

#DanielSeQuedaChallenge Vivan los Cachorros de Sandino. Aunque Te Duela #NicaraguaQuierePaz pic.twitter.com/qZjnDbwPNP — La Nueva Radio YA (@nuevaya) July 17, 2018