Presidente Daniel Ortega y Vicepresidenta Rosario Murillo presiden homenaje al Comandante Carlos Fonseca Amador

El Presidente de la República Daniel Ortega Saavedra y la Vicepresidenta, Compañera Rosario Murillo, presidieron el acto de homenaje al Comandante Carlos Fonseca Amador, en el 85 aniversario de su natalicio.

Acompañan al presidente Daniel Ortega, el compañero Carlos Fonseca Terán, Secretario de Relaciones Internacionales del FSLN e hijo del Comandante Carlos, y miembros de la Juventud Sandinista 19 de Julio.

El Comandante Daniel Ortega saludó a las familias nicaragüenses, familias del pueblo heroico de Diriangén, de Rubén Darío, del General Augusto C. Sandino, del General Benjamín Zeledón, de Andrés Castro, una Nicaragua tierra de héroes y patriotas como Carlos Fonseca Amador.

“Hoy Carlos está cumpliendo 85 años de nacimiento, Tomás (Comandante Tomás Borge) era un poco mayor que Carlos, ambos nacidos en Matagalpa, tierra que como en todos los municipios y pueblos de Nicaragua ha dado hombres y mujeres dispuestos a defender su casa, su familia en primer lugar. Cuando defendemos la patria, estamos defendiendo nuestro hogar, estamos defendiendo, el campesino su pedacito de tierra que trabaja con tanto esfuerzo, estamos defendiendo el derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho a la salud”, dijo el dirigente sandinista.

Expresó que Cuba, al igual que Nicaragua, es un pueblo de patriotas y que en su momento dio un abrazo fraterno al Comandante Carlos.

“Es un pueblo heroico donde los cubanos han sabido defender sus derechos básicos y los siguen defendiendo, a pesar de un bloqueo brutal. Este es un bloqueo que ha durado más que cualquier otro bloqueo en cualquier otro sitio en la historia de la humanidad. Ha habido bloqueos en sitios que han durado mucho tiempo, donde ha corrido mucha sangre y este ha sido un bloqueo en el que el imperialismo ha combinado agresiones militares, terrorismo con bloqueo económico, es decir, negarle derecho al pueblo de Cuba a trabajar, negarle el derecho al pueblo de Cuba a tener educación, a tener salud. Le han querido negar esos derechos al pueblo de Cuba y no se los han podido arrebatar. Un bloqueo brutal que ha significado pérdidas económicas inmensas y también pérdidas de vidas de seres humanos que por falta de un medicamento que quedó bloqueado aún teniendo Cuba el dinero para comprarlo, aún cuando el medicamento está siendo comprando en un país que no es Estados Unidos. Sencillamente, las garras del imperio se extienden a ese país y le prohíben venderle a Cuba ese medicamento, o le prohíben venderle maquinaria y equipos”, señaló el Comandante Daniel Ortega.

Que se levante el bloqueo contra Cuba

Resaltó la votación de la Asamblea general de las Naciones Unidas en la que 184 países aprobaron la resolución a favor de que se levante el bloqueo contra Cuba.

“Que se levante el bloqueo, y lo han dicho con toda claridad en Naciones Unidas, donde el canciller de Cuba, nuestro hermano Bruno, hizo toda una exposición de los daños que el bloqueo ha provocado en el pueblo de Cuba y solamente dos países votaron en contra (de la resolución): Estados Unidos e Israel. Dos países (votaron en contra) y tres países latinoamericanos sometidos al imperio, que antes votaban en contra del bloqueo, aún cuando siempre estaban sometidos al imperio, pero tenían la decencia, el mínimo de dignidad, de votar en contra junto con todos los países del mundo, ahora se abstuvieron. No se atrevieron a votar junto con Estados Unidos e Israel, pero se abstuvieron, menos mal que se abstuvieron”, indicó.

Y hoy que Nicaragua celebra el día del natalicio del Padre de la Revolución Popular Sandinista, “le expresamos nuestra solidaridad una vez más al pueblo de Cuba. Cuba conoció la tiranía, la dictadura impuesta por el imperio yanqui durante siglos hasta que finalmente se liberó y eso es lo que no admiten los imperios. No admiten que una nación, un pueblo que ha sido colonizado por ellos, que ha sido ocupado por ellos, que ha sido explotado por ellos, donde siempre han puesto gobiernos ellos y de repente ese pueblo decide ser independiente, deja de ser colonia, deja de estar sometido y eso es lo que irrita al imperio”.

Recordó que en 1959 el pueblo cubano rompió las cadenas del imperio y “eso para el imperio era una irritación tan grande, se sentían irritados, rabiosos que un país pequeño con Fidel a la cabeza y Raúl decidieran declararse Estado libre y luego Estado socialista, es un derecho de Cuba declararse Estado libre, Estado socialista así como es derecho de cualquier país declararse Estado de cualquier tipo”.

Resaltó que a partir de ese momento comenzó la agresión contra Cuba y a través de la OEA, que desde su nacimiento ha sido y es instrumento de la política imperialista, recibió la orden de expulsar al pueblo cubano de esa organización.

“Los países latinoamericanos ahí representados en su gran mayoría recibieron la orden del imperio yanqui, ¿quienes recibieron la orden?, el gobierno de Somoza. Ah, porque Somoza sí era demócrata, porque se subordinaba a los yanquis, había sido puesto por los yanquis después de asesinar a Sandino. Somoza votando, ahí en la OEA, por la expulsión de Cuba. Imagínense, y así todas las dictaduras latinoamericanas, porque América Latina entonces estaba llena de dictaduras. Todas esas dictaduras hijas de la maldición del imperio yanqui, el imperio yanqui es una maldición para humanidad, el imperio yanqui es un hijo del demonio, de las cavernas, de la maldad, se ensaña en los pueblos del mundo y se ensaña en su propio pueblo, aún en la población blanca también se ensañan, no solamente en la población negra, no solamente en los inmigrantes, en los centroamericanos, latinoamericanos, caribeños, africanos que llegan a los Estados Unidos, sino que también a la población blanca nacida ahí en los Estados Unidos la tienen sometida a la discriminación económica. Porque hay discriminación económica, hay tiranía económica, en los Estados Unidos, hay dictadura económica en los Estados Unidos, hay dictadura y tiranía en el campo de la salud, en el campo de la educación, nada es gratuito todo debe ser pagado. De tal manera que no todos los jóvenes pueden graduarse en los Estados Unidos y los que llegan a graduarse cuando se gradúan ya van cargando con una enorme deuda que después tienen que ir pagando y donde queda entonces la gran riqueza que acumula ese país”.