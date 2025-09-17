Se lanza de un edificio para suicidarse, sobrevive y mata a otra persona al caer

El intento de suicidio derivó en homicidio involuntario.

Un hombre de 70 años que intentó suicidarse lanzándose desde el cuarto piso de un edificio en la ciudad italiana de Milán sobrevivió a la caída, pero causó la muerte de una vecina de 83 años al impactar contra ella, informan medios locales.

La víctima, identificada como Francesca Manno, se encontraba en el patio interior del edificio en el momento del suceso. El impacto fue tan violento que provocó su muerte inmediata, aunque amortiguó la caída del hombre.

El individuo, consciente tras la caída, fue trasladado al hospital en estado crítico con múltiples fracturas pero sin riesgo vital. Posteriormente, los Carabineros lo imputaron por homicidio involuntario.