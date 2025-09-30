Profesor de Karate es velado sentado y con libro en las manos en Perú

El velorio del profesor de karate Henry Osorio Hidalgo, se volvió viral en redes sociales y atrajo la atención en Lima, Perú, debido a la inusual forma en que fue presentado su cuerpo: sentado en una silla, sosteniendo un libro en sus manos, en una pose de lectura.

Inusual velorio del profesor de karate en Lima conmueve

La presentación, que combinó el duelo tradicional con un homenaje póstumo atípico, fue organizada por sus familiares y amigos en la zona de Yanacoto.

Según sus allegados, el objetivo era reflejar su imagen y pasión como maestro y su vínculo con la enseñanza.

El caso trascendió mundialmente por la insólita despedida y porque la comunidad local respondió a un llamado de apoyo de los familiares para cubrir los gastos del funeral.

El cortejo fúnebre se llevó a cabo ayer lunes en el cementerio Nicolás de Piérola, donde alumnos y vecinos despidieron al profesor que impartía clases de defensa personal en la Institución Educativa José Antonio Encinas.

