Pescador regresa al río a por su gorra sin sospechar que acabaría cometiendo una hazaña heroica

Serguéi Kuznetsov vio a una joven ahogándose en el agua tras ser arrastrada por la corriente.

Un residente de la ciudad rusa de Sterlitamak, en la República de Baskortostán, evitó una tragedia al salvar a una joven que se estaba ahogando en un río tras ser arrastrada por la corriente, informan los medios locales.

El incidente sucedió el pasado 3 de agosto cuando Serguéi Kuznetsov regresó a la orilla del río porque se dio cuenta de que había olvidado su gorra en el lugar donde había estado pescando ese día. Una vez ahí vio en el agua a una chica que se mantenía a flote con sus últimas fuerzas.

Mientras las personas que presenciaban la escena pedían auxilio, Kuznetsov se lanzó al agua y salvó a la chica. Según se dio a conocer, la joven había estado bebiendo con un grupo de amigos y decidió darse un baño. Rápidamente fue arrastrada por la corriente y estuvo a punto de ahogarse.

El acto de valentía del pescador fue revelado por los testigos en redes sociales y llamó una amplia atención. Actualmente el Ministerio de Situaciones de Emergencia de Baskortostán está valorando la posibilidad de premiar su valentía con un galardón. «Serguéi es una persona modesta; en su opinión, ayudar a los demás es un deber de todos. Por cierto, no es la primera vez que rescata a gente del agua», informó el servicio de prensa del organismo.

«Algunos de mis familiares se enteraron por las redes sociales «, explicó Kuznetsov, agregando que «todos dicen que están orgullosos» de él. Serguéi aseguró que en el momento de su hazaña no sintió ni miedo ni preocupaciones por su propia integridad física.