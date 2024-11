Los 50 discos más vendidos de la historia: una mirada al legado musical global

La música tiene el poder de trascender fronteras y generaciones, y algunos discos se han convertido en verdaderos fenómenos de ventas, marcando hitos en la historia de la industria musical. A continuación, repasamos los 50 discos más vendidos de todos los tiempos, que representan décadas de talento, innovación y conexión con el público.

Los titanes de las ventas

En el primer lugar indiscutible se encuentra «Thriller» de Michael Jackson, con más de 70 millones de copias vendidas, consolidándose como el álbum más exitoso de la historia. Le sigue «Back in Black» de AC/DC, con 50 millones de unidades, y «The Dark Side of the Moon» de Pink Floyd, que alcanza los 45 millones, mostrando la permanencia del rock clásico en el corazón de los oyentes.

Otros nombres destacados en el Top 10 incluyen a Whitney Houston con la banda sonora de The Bodyguard, Fleetwood Mac con Rumours y Eagles, con dos de los discos más vendidos: Their Greatest Hits (1971-1975) y Hotel California.

Éxitos de distintas eras

Más allá del Top 10, figuras como Bruce Springsteen (Born in the U.S.A.), Guns N’ Roses (Appetite for Destruction) y Celine Dion (Falling into You y Let’s Talk About Love) también destacan por sus impresionantes ventas globales, alcanzando los 30 millones de copias cada uno.

En el ámbito del pop contemporáneo, artistas como Adele (21), Taylor Swift (1989 y Fearless), y Britney Spears (…Baby One More Time y Oops!… I Did It Again) demuestran que la música actual también tiene el poder de generar éxitos masivos.

La fuerza de los grandes grupos

Bandas como Queen, con su icónico Greatest Hits, U2 con The Joshua Tree, y Metallica con su álbum homónimo (The Black Album), continúan siendo referentes esenciales en la historia del rock, con ventas superiores a los 20 millones de copias.

Otros clásicos como Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band de The Beatles y Supernatural de Santana han dejado huella, mostrando que la calidad artística sigue siendo atemporal.

Diversidad de estilos y generaciones

Desde el rock y el pop hasta las bandas sonoras inolvidables como Grease y Saturday Night Fever, la lista de los discos más vendidos refleja una amplia gama de géneros que han sabido conectar profundamente con el público. Cada álbum cuenta una historia, no solo de su tiempo, sino también de las emociones, estilos y voces que definieron una era.