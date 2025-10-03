Captan en cámara una pelea entre un oso polar y uno negro en Canadá

Un oso negro apareció en el lugar y se dirigió hacia un grupo de osos polares con la intención de compartir su festín.

Un turista islandés presenció algo que creía imposible viajando por el norte de la región canadiense de Labrador: una pelea entre un oso polar y un oso negro, una escena que logró captarla en cámara, informó este lunes la cadena local CBC.

Se trata de Jon Sigurdsson, quien junto a su grupo de amigos, vio una osa polar y sus crías devorando una foca en la costa. «Fue muy agradable presenciarlo. Manteníamos una buena distancia. De repente, vimos a otra madre y su cría, también osos polares», relató.

«Se acercaron y hubo una pequeña pelea entre las madres, pero al parecer la foca bastó para todas», añadió.

Finalmente, las hembras y sus crías compartieron el cadáver de la foca, pero después sucedió algo poco habitual: un oso negro apareció en el lugar y se dirigió hacia los osos polares con la intención de compartir su festín.

Los visitantes se dieron cuenta de que la pelea era inevitable. El intruso pronto fue atacado por una de las madres.

Sigurdsson admitió que en muchos años de viajes nunca había visto algo así, aunque había oído historias de personas en Labrador que presenciaron peleas entre osos polares y negros. Sin embargo, en su caso, pudo fotografiar el encuentro.