Cuidados femeninos para un verano saludable

La temporada de verano es una época para disfrutar del sol, la playa y las actividades al aire libre. Sin embargo, las altas temperaturas y la humedad también pueden aumentar el riesgo de infecciones vaginales en las mujeres.

En este artículo, la doctora Sonia Picado, especialista en ginecología, nos brinda algunos consejos para cuidar nuestra salud íntima durante el verano:

La doctora Sonia Picado, especialista en ginecología

1. Cambiar el traje de baño después de nadar

Es importante no permanecer con el traje de baño mojado por mucho tiempo, ya que esto puede crear un ambiente cálido y húmedo que favorece la proliferación de bacterias y hongos.

2. Usar ropa de algodón

La ropa de algodón transpira mejor que la ropa sintética, lo que ayuda a mantener la zona genital fresca y seca.

3. Evitar el exceso de higiene íntima

Las duchas vaginales y el uso excesivo de jabones perfumados pueden alterar el pH natural de la vagina y aumentar el riesgo de infecciones.

4. Consumir probióticos

Los probióticos son bacterias beneficiosas que pueden ayudar a mantener el equilibrio de la flora vaginal. Se pueden encontrar en alimentos como el yogur..

5. Usar condones

El condón es el único método anticonceptivo que protege contra las enfermedades de transmisión sexual (ETS).

6. Orinar después de tener relaciones sexuales

Orinar después de tener relaciones sexuales ayuda a eliminar las bacterias que podrían causar infecciones urinarias.

7. Hidratarse

Beber suficiente agua ayuda a mantener la vagina hidratada y a prevenir la sequedad vaginal.

8. No usar perfumes ni desodorantes íntimos

Los perfumes y desodorantes íntimos pueden alterar el pH natural de la vagina y causar irritación. Nuestra vagina huele a vagina no huele a flores, no huele a vainilla, no huele a nada más, resaltó la doctora Picado.

9. Realizarse revisiones ginecológicas periódicas

Las revisiones ginecológicas periódicas son importantes para detectar y prevenir problemas de salud vaginal.

Siguiendo estos consejos, podemos disfrutar de un verano saludable y sin preocupaciones.

