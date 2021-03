Cuajipal mordió a un hombre cuando pescaba en la Isla de Ometepe

El ciudadano Erasmo Barrios, de 38 años edad, fue atendido en el centro de salud del municipio Altagracia, tras ser mordido por un cuajipal en el sector de La Ceiba, cercano al Río Istiam, en la Isla de Ometepe, Rivas.

Erasmo detalló que el animal lo atacó cuando andaba pescando junto a varios amigos con una atarraya, con el agua a la altura del pecho.

“Yo tiré la atarraya y sentí que algo me jaló la mano, cuando me quejé un amigo me preguntó que si había agarrado un guapote y le dije que algo me pegó, sin embargo seguí pescando; luego miré una herida y cuando la sangre se enfrió no aguantaba el dolor y al llegar a la casa, caí cerca de un chagüite”, dijo el afectado.

Agregó que vecina lo encontró en el suelo y tras tomarle la temperatura, le dijo que fuera al hospital porque la mordida de ese animal es helada.

“Yo me lo encontré ahí tirado en un chagüite entonces fui a buscar a una señora y ella me dijo que lo lleváramos al centro de salud”, agregó la mujer.

Según otra vecina de Erasmo, al momento de ser atacado aparentemente el hombre andaba pescando en estado de ebriedad con sus amigos.

El Cuajipal es un animal pequeño familia de los cocodrilos, es el rey de los humedales y su conducta frente a los humanos no es agresiva sin embargo si se siente amenazado puede reaccionar de manera feroz y más si se trata de una hembra con crías.