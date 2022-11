Cristiano Ronaldo sobre el Manchester United “Me quieren sacar del equipo”

La relación entre el jugador portugués Cristiano Ronaldo y su equipo el Manchester United parece llegar a su fin, luego de que el jugador en una entrevista mencionara que hay gente dentro del club que lo quieren fuera.

Cristiano ha tenido una temporada de mucha inconsistencia, no ha sido titular en muchos encuentros, ha sido suplente por muchos juegos y en otras ocasiones ni es convocado por el equipo.

Hoy CR7 no aguantó más y dio contundentes declaraciones.

“La gente debería escuchar la verdad. Sí, me siento traicionado y sentí que algunas personas no me querían en el Manchester United, no solo este año, sino también el año pasado”

“Me quieren sacar del equipo. No solo el entrenador, sino otros dos o tres personas más. Me sentí traicionado”

Sobre Erik ten Hag: “No le tengo respeto porque él no me muestra respeto. Si tú no me tienes respeto, yo nunca lo tendré por ti”

Sobre Wayne Rooney: “No sé por qué me critica tanto. Probablemente porque terminó su carrera y yo sigo jugando al máximo nivel”

Sera el fin de la relación CR7 – Manchester United?