Cristiano Ronaldo pide a la Juventus contratar a Marcelo

El delantero portugués solicitó el arribo de una pieza clave del Real Madrid

Juventus dio el gran golpe del mercado de pases al contratar a Cristiano Ronaldo, último ganador del Balón de Oro y el premio The Best. El delantero portugués no se sentía cómodo en la Casa Blanca -mantenía una tensa relación con Florentino Pérez- y los italianos aprovecharon este escenario para hacer su jugada.

La Vecchia Signora desembolsó 112 millones de euros por CR7 -firmó un contrato por 4 años, en el que ganará 30 millones netos por temporada-, pero ahora irá en búsqueda de un viejo conocido del luso.

Durante las negociaciones, según develó Sport Mediaset, Cristiano le solicitó a la dirigencia bianconera que hagan un esfuerzo por contratar a Marcelo, pieza clave dentro del Real Madrid y uno de sus mejores amigos dentro del ambiente.

Aunque Andrea Agnelli tomó nota, las tratativas no serán sencillas, debido a que el lateral izquierdo tiene contrato hasta 2022 y una cláusula de rescisión de 180 millones de euros. Actualmente es el segundo capitán del equipo y lleva once años en la institución.