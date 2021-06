El ilusionista Criss Angel se borró el tatuaje de su exnovia Belinda, que hace unos años se grabó en la piel.

Criss Angel se borró el tatuaje de Belinda

Ahora, decidió eliminarlo y poner en cambio la palabra “God” (Dios).

La pareja mantuvo una relación entre 2016 y 2017 y en ese tiempo, el mago se tatuó un “Beli” en su pecho, al lado del corazón, demostrando así que estaba muy enamorado.

El ilusionista no ha sido el único novio de Belinda que se tatúa en honor a la cantante, pues en 2019 Lupillo Rivera hizo una publicación en su perfil de Instagram donde relató el por qué se tatuó el rostro de “Beli” en su brazo.

“Este tatuaje me lo hice porque hay algunos fans de Belinda que se han tatuado su rostro y en una conversación que tenemos ella y yo allí en La Voz me retó, me dijo ella ‘¿A que no te tatúas mi cara?’. Me mandó la foto, fui a Las Vegas y ahí me hice el tatuaje“, aseguró en ese momento.

Recientemente el cantante, Christian Nodal y Belinda mostraron a sus seguidores los tatuajes que se hicieron para sellar su amor y demostrarle al mundo que lo de ellos va en serio.