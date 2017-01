Criss Angel revela que Belinda es su primer amor con un tierno mensaje en las redes

La cantante Belinda y el ilusionista Criss Angel inundaron las redes sociales con mensajes muy románticos luego de la llegada del 2017.

De las cosas más bonitas que me pasó este año fue conocer a @CrissAngel que me enseñó a no juzgar a las personas sin antes conocerlas😃 — Belinda (@belindapop) January 2, 2017

En su primer tuit del año, la artista le dedicó unas líneas al famoso mago en las que destaca el impacto de haberlo conocido y él respondió con una romántica declaración. “Nunca he amado a nadie antes que tú. Me haces querer ser el mejor hombre del que soy capaz. Tú eres increíble – ‘magia real’ amor puro por siempre Mi Amor”, fueron sus tiernas palabras.

I've never loved anyone before you. You make me want to be the best man I'm capable of. Your amazing- "Real Magic" Pure Love Forever Mi Amor https://t.co/OYFtyPaL6Z — Criss Angel (@CrissAngel) January 2, 2017

En un segundo mensaje, Beli fue más allá para declarar abiertamente sus sentimientos por el ilusionista.

Happy new year @CrissAngel mi amor! — Belinda (@belindapop) January 2, 2017

Para responder el dulce gesto de su nueva novia, Criss Angel dio retuit a los mensajes de la cantante y agregó unas líneas con su propio sentir. “Happy New Year @belindapop Mi Amor! You are the love of my life!!!”, fue el primer mensaje para su nuevo amor.

Happy New Year @belindapop Mi Amor! Your the love of my life!!! 😍 https://t.co/Q8SKercayB — Criss Angel (@CrissAngel) January 2, 2017

Los rumores de que la artista mexicana y el mago sostenían un romance comenzaron las primeras semanas de octubre del 2016, después de que Belinda publicara un video en el que levitaba sobre el agua gracias a los trucos de Angel y de que aparecieran unas fotos de ellos en un yate en actitud romántica.