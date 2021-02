Costa Caribe y Estelí únicos invictos en el Pomares 2021

La Costa Caribe y Estelí son los únicos equipos que se mantienen invictos, en el torneo de béisbol German Pomares-2021. Los dos conjuntos tienen un record de 6-0 en ganados y perdidos.

Los costeños derrotaron en par de ocasiones a los Indígenas de Matagalpa, los marcadores fueron 2-1 y 3-2, los ganadores Ernesto Glasgon y Wilfredo Pinner, perdieron Lenin Moran y Samuel Estrada. Hay que destacar que en el segundo desafío Glasgon se apuntó juego salvado.

Por su parte Estelí supero 4-1 y 2-1 a los Tiburones de Granada, para mantener el invicto. Los ganadores fueron Carlos Teller y Félix Carrasco, perdieron Noel Jarquín y William Raudez. El equipo del Frente Sur-Rivas barrio en la doble cartelera a las Brumas de Jinotega, que ahora tienen seis derrotas sin victorias en el torneo. Los ganadores fueron Douglas Solís y Pedro Torres (llego al último episodio lanzando juego perfecto, pero Sandi Moreno jr le ligo sencillo para quebrarle el perfecto y el sin hit), los derrotados Harvin Talavera y Luis Castellón.

El equipo de Zelaya Central venció 8-2 a Carazo, gano el desafío Osman Álvarez y perdió Shendell Benard.

La jornada de este domingo será la siguiente: Dantos vs Rio San Juan, León ante los Productores de Boaco, Toros de Chontales vs Madriz, el equipo de Zelaya Central vs Carazo, el Frente Sur-Rivas vs Brumas de Jinotega, los Tigres de Chinandega vs Masaya, la Costa Caribe vs Indígenas de Matagalpa, los Tiburones de Granada vs Estelí y en transmisión deportiva de los Galácticos de Tu Nueva Radio Ya, los indios del Bóer vs Nueva Segovia en el Estadio Nacional a las 3:30 pm.