Costa Caribe ante León en la mejor serie del fin de semana del Pomares

Este fin de semana continua el campeonato de béisbol German Pomares 2021 y la serie más atractiva será la que protagonicen la Costa Caribe ante León.

Por su parte el líder Estelí se enfrentará en un duelo norteño a Jinotega.

Los costeños, que están en la segunda posición del campeonato con récord de 10-4 en ganados y perdidos, jugaran sus cuatro partidos en Puerto Cabezas ante los leones, que están en la tercera posición con 9-7.

Los abridores por la Costa serán Norman St Clair, Wilfredo Pinner, Kenword Burton y Álvaro Mamador, por su parte los metropolitanos contarán con Junior Téllez, Fidencio Flores, Osman Gutiérrez y Bryan Torrez.

La Costa tiene el mejor picheo de la liga con 1.39 de efectividad, por su parte León es decimo con 2.88, la liga lanza para 3.11.

En bateo León es sexto con 288 puntos, los costeños batean 247 y están en el puesto doce de un total de 18 equipos en el torneo. La liga batea para 269 puntos.

Por su parte el líder del campeonato Estelí, con balance de 12-4 en ganados y perdidos se enfrentará en duelo de norteños a las Brumas de Jinotega, que presentan balance de 6-10.

Los abridores por los líderes serán Carlos Teller, Elvin García, Esteban Pérez y Erick Rodríguez, por los jinoteganos Sheyder García, Luis Castellón, Elías Gutiérrez y Bryan Herrera.

El resto de las series de este fin de semana son las siguientes:

Indios del Bóer vs Madriz, los Dantos ante los Tiburones de Granada, los Productores de Boaco vs Masaya, los Tigres de Chinandega vs Frente Sur-Rivas, los Toros de Chontales vs Rio San Juan, el equipo de Zelaya Central ante Indígenas de Matagalpa y Nueva Segovia vs Carazo.