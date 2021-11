Confirman la alta eficiencia de la Sputnik V en mayores de 60 años

Un estudio realizado en Argentina confirmó que la vacuna rusa Sputnik V, contra el coronavirus, posee una alta eficacia para proteger a las personas mayores de 60 años de edad, según informó hoy el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF).

El análisis fue realizado por el Ministerio de Salud de Argentina en la ciudad de Buenos Aires y comparó al fármaco ruso contra los de Astra Zeneca y Sinopharm.

Más de 660 mil personas participaron de la investigación, cuyos resultados fueron publicados a finales del mes de octubre por la revista The Journal of the American Medical Association (JAMA).

Se verificó que la inoculación completa (es decir la aplicación de dos dosis) redujo en un 88.1 % la tasa de infección con el coronavirus y se asoció con una reducción del 96.6% de la mortalidad.

El estudio vuelve a confirmar la gran eficacia de Sputnik V para proteger las personas mayores, reza el comunicado publicado por el RDIF.

Cabe recordar que en junio del 2021, otro informe del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires determinó que la vacuna monodosis Sputnik Light tenía una eficacia de entre el 78.6 % y 83.7 % para la protección de personas de 60 a 79 años.