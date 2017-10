Conductor borracho se vuelca y luego la arremete contra periodistas en la carretera a Masaya (+VIDEO)

Tremendo alboroto armó la madrugada de este sábado Ricardo Sánchez, de 40 años, al tratar de agredir a los periodistas televisivos Ronald Solís y Benedicto Balmaceda, cuando le daban cobertura a un accidente que el sujeto provocó en el kilómetro 9.6 de la carretera a Masaya.

Según nuestros cazadores de noticias, el irresponsable de Sánchez, casi mata a sus acompañantes, Karla Sánchez, de 45 años y al hijo de esta Henry Membreño, de 22, cuando por su estado de ebriedad y el exceso de velocidad, perdió el control y se volcó con el vehículo Toyota Gris placa MT 151-41.

El conductor ebrio Ricardo Sánchez intento agredir al periodista Benedicto Balmaceda en C. a Masaya pic.twitter.com/fPi4wYT35K — La Nueva Radio YA (@nuevaya) September 30, 2017

“No estés preguntando babosadas. Me piqué y qué?… Me di vuelta y qué?…váyanse a la verg…Yo también estudié periodismo y hasta he escrito para La Prensa”, gritaba Sánchez, a la vez que trataba de golpear al periodista Benedicto Balmaceda.

Como no pudo con el reportero de Canal 8, el borracho intentó golpear y le grito improperios al también periodista Ronald Rodríguez Solís.

Fue tanto el alboroto que armó el supuesto comentarista de La PrenCIA, que el tráfico se detuvo por aproximadamente 30 minutos.

Al lugar del accidente se presentaron agentes de la Policía quienes se llevaron al irresponsable borracho a la estación cinco para que responda por el hecho de conducir de forma temeraria y en estado de ebriedad.