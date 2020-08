La condenaron a 30 años, por matar a su esposo a quien halló violando a su hijita, en Guatemala

Más de 50 machetazos le asestó Susana Herrera García a su esposo al encontrarlo violando a su pequeña hija de 5 añitos, en Guatemala.

Susana Herrera García

Aunque el hecho se registró en 2017, el caso cobra relevancia porque las autoridades de ese país condenaron a 30 años de cárcel a la joven madre.

-Publicidad-

“Él estaba violando a mi hija, cuando llegue a mi casa escuche algunos gritos de dolor y desesperación y me acerque sin hacer ruido pues él no me esperaba, yo salí temprano del trabajo, cuando me asomé por la ventana pude ver que tenía a ni hija desnuda, tirada en la cama tapándole la boca y violándola”, confesó la mujer.

Herrera fue detenida por elementos de seguridad por intento de homicidio, ya que según la ley guatemalteca, “la mujer atacó violentamente” al hombre.

Enfurecida expresó que no se arrepiente por lo que hizo y que lo volvería hacer porque él se merece eso y mucho más.

Al hallar al hombre abusando a su pequeña, el degenerado todavía se atrevió a confesarle que su sueño erótico era hacer un trío, entre ella y su hija.

Lo que terminó de enfurecer a la mujer quien le asestó los machetazos que minutos le provocaron la muerte en un centro hospitalario.

“Fui de inmediato al patio y saqué el machete que tenemos para podar el pasto y le metí el primer machetazo en la cabeza y era tanto mi coraje que no pude parar. ¿Por qué no me dejaron matarlo? Le destruyo la vida a mi pequeña, solo tiene 5 años de edad”, agregó la madre desesperada.