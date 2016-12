Con un pedazo de Cielo! 2017: Un año para afianzar victorias

“al mirar que viene el barco

donde en triunfo llega Enero

ante Dios, bendice el Mundo

y su brazo abarca el arco

y el Arquero”.

Rubén Darío

Estamos iniciando otro Año, siempre llenos de Vigor y Esperanzas. Un Año en el que los Desafíos se multiplican y los Retos se alzan convocando al Espíritu Inmenso de l@s nicaragüenses, para crecer y disponernos, alzados y al frente, con todo nuestro formidable Legado de Sabiduría, Aprendizajes, Inspiración y Vocación de Valentía y Victorias.

En estos Días de Inicio de Año, invocamos a Dios, y pedimos, como Gran Familia Nicaragüense, Luz y Guía para nuestros Corazones, a fin de conservar el Buen Juicio que nos ha conducido hasta hoy, en Unidad y Bien Común, y en Rutas Prodigiosas de Triunfos de Tod@s, y para el Bien de Tod@s.

Nicaragua quiere Trabajo y Paz. Nicaragua ha proclamado la Unidad como factor indispensable para la Prosperidad y la Paz. Nicaragua, Tierra Sagrada, donde el Patrimonio y el Tesoro Primordial és la Tranquilidad y la Seguridad de todas las Familias nicaragüenses, se ha reconocido como Territorio que se abona con Fé y Justicia, para asegurar Bienestar, Derechos y Dicha a todas las Familias, y a l@s nicaragüenses de todas las edades.

En este Mundo de alta complejidad y de grandes conflictos, nuestra Patria Libre és una Bendición que debemos cuidar todos los días, y proteger con Diálogo, Alianzas y Consensos, a fin de seguir caminando, Siempre Más Allá, cambiando la Vida, para que cada un@ de nosotr@s, y tod@s, alcancemos nuestros Sueños Personales, nuestra Realización, y el Gran Sueño de una Nicaragua Libre de Pobreza, Educada, Cultivada, y en Plenitud de Facultades y Capacidades, para propiciar Desarrollo, en Cristianismo, Socialismo y Solidaridad.

Más Allá de la Desventura Planetaria, y Más Aquí en el Corazón de una Sociedad que cree en Dios, que reza, que se declara Devota y adherida a su Cultura, sus Valores, su Espíritu de Familia y Comunidad, Nicaragua, inmersa en la Globalidad Cultural, Política, Social y Económica de un Planeta y Sociedades en crisis, violentamente sacudidas por todo tipo de conflictos, debe-debemos saber priorizar nuestros haberes y continuar dirigiéndonos hacia el Futuro. Nos apropiamos de nuestras Fortalezas Morales, de nuestros Patrimonios Espirituales y Naturales, de nuestro Legado Revolucionario invicto, que nos enseña e impulsa cada día al Conocimiento de lo que és prudente, posible, y mejor.

SIEMPRE MÁS ALLÁ !

Este Año vuelve a retarnos un Proceso Electoral que no puede separarnos, que no debe dividirnos, que no debe retrasar nuestro avance en la Lucha contra la Pobreza, que no debe posponer la realización de tantos Sueños y Proyectos que prometen Trabajo y Paz.

En el 2017, Dios nos bendecirá con Soluciones Imaginativas y Creativas para propiciar las mejores condiciones en la Lucha contra la Pobreza y la creación de más y mejores Oportunidades para Aprender, Emprender, Trabajar y Prosperar.

Son Tiempos de Victorias, Tiempos para pensar con claridad y saber discernir, encontrando en cada Momento la conexión con la Voz del Pueblo que és la Voz de Dios, de manera que Su Mandato de Trabajo, Paz, Seguridad, Prosperidad, esté contemplado en todo Propósito, toda Acción, y todo Camino a recorrer, con Daniel, Siempre Junt@s, Siempre Más Allá, Siempre en Victorias !

Vamos, desde ahora, a continuar fortaleciendo Diálogos, Alianzas, Consensos, en todos los Espacios de Encuentro y Trabajo, a fin de convocarnos y re-unirnos a escucharnos, atendernos, y avanzar cada día en Ánimo Constructivo, con los mejores resultados posibles para tod@s.

Vamos a continuar reforzando en todos los Niveles, el Modelo de Alianzas, la Participación, y a procurar en Coordinación Público-Privada, más posibilidades y más avance para las Familias de cada Localidad de nuestra Nicaragua.

AMORANICARAGUA !

En todos los Ámbitos de nuestro Quehacer potenciaremos la Visión y la Práctica de un Estado Promotor y Facilitador de todas las Modalidades posibles de Inversión, Desarrollo y Trabajo que vayan creando las mejores condiciones para el Progreso. Tenemos el desafío de modernizar y tecnificar todo el Funcionamiento Institucional, implementando e incorporando las Tecnologías más adecuadas para brindar el mejor servicio posible.

Tenemos el inmenso Reto de asumir el Mandato de Eficiencia y Eficacia en el Trabajo Institucional Cotidiano, de manera que seamos capaces de responder a las Prioridades que nuestro Pueblo establece :

-Trabajo

-Seguridad

-Programas y Proyectos Socio-Productivos

-Educación y Salud

-Conectividad, Comunicación, Tecnologías

Tenemos clara y bien entendida la Obligación del Estado nicaragüense de crear las mejores condiciones posibles para desarrollar el Trabajo Productivo en el Campo y la Ciudad, propiciando condiciones efectivas para fomentar :

-Productividad

-Innovación

-Calidad

-Competitividad

-Infraestructura y Servicios

-Más Capacidad de Comercio y Exportaciones

-Turismo

Todo lo anterior pasa por un Modelo de Encuentro e Intercambio Permanente, entre tod@s l@s Protagonistas, a fin de afianzar Capacidades y cultivar Potencialidades, que nos hagan crecer a tod@s, y llegar a Nuevos Tiempos en los que Nicaragua se perfile como un Campo de progresivo desarrollo de todas nuestras Fortalezas.

Tenemos que trabajar para consolidar Inversiones propias, y atraer Inversión Internacional, que reconozca todo lo que nuestro País puede ofrecer en un Mundo donde hay tantas dificultades y asperezas.

Desde los Gobiernos Locales continuaremos fortaleciendo el Modelo de Alianzas Público-Privadas, las Inversiones y Emprendimientos, y reconociendo el Derecho de las Familias de cada Municipio de nuestro País, a disponer de Espacios Limpios y Saludables, para Trabajar, Recrearse, Disfrutar, y Prosperar en Condiciones Dignas, Seguras, que despierten Alegría y Orgullo.

Desde los Gobiernos Locales continuaremos propiciando Orden, Limpieza, Higiene y Belleza, de manera que vayamos aportando a una Comunidad Bonita, donde la Convivencia Armoniosa sea la norma, y donde podamos disponer de Mercados, Andenes, Parques, Parques de Ferias, Calles, Caminos, Camposantos, cada vez mejores, sin descuidar nuestra Identidad y Cultura Local.

Tenemos un Año de intenso Trabajo, asumiendo junt@s, todos los Procesos Productivos, Económicos y Sociales que aseguren más Bienestar, Seguridad, y Progreso con Justicia Social, para tod@s l@s nicaragüenses.

DEMOCRACIA PROTAGONISTA

Estamos viviendo en otro Mundo, con insospechadas posibilidades de Comunicación que desafían la Capacidad de Sociedades y Gobiernos para asumir con ecuanimidad todas las Voces que se reflejan de tantas formas, y que demandan ser escuchadas con atención. Este és un Mundo de Protagonismos sin límites. Cada Ciudadan@ actúa, se expresa, comunica, demanda, propone, plantea, y la suma de esa Sinfonía incontenible, contínua, e interminable, és la Democracia que se manifiesta hoy, como una corriente y un caudal, donde se escriben cotidianamente todas las Leyes y Ordenanzas para la Vida.

Nos corresponde identificar con claridad y con todos los sentidos conocidos y por explorarse, la Riqueza de esa mezcla turbulenta y torrencial que de muchas formas está gobernando el Mundo. Reconocerla y habitarla, aprendiendo a nadar en su corriente, para ser parte, y no permitir que su Fuerza sea nuestra debilidad. Todo lo contrario ! Habitar esa Fuerza y extraer de esa Vorágine, la Energía requerida para estos Tiempos indómitos de Destellos, Tormentas, Rayerías y Fuegos, convirtiéndolos en Llamas de Victorias.

Estamos llamad@s a vivir en el Siglo XXI; estamos viviendo en el Siglo XXI, con toda su carga histórica, de Luchas, de Batallas, de Nuevos Entrenamientos, para que la Vida alimente y nutra todo el Quehacer, toda la ocupación, toda la intención de pensar, proponer, trabajar, crear, y seguir venciendo, porque reconozcamos el Terreno Fértil donde debemos, ineludiblemente, Seguir Cultivando y Cosechando Triunfos.

Nicaragua está hecha de Vigor y de Gloria, Nicaragua está hecha para la Prosperidad…!

NUESTRA FUERZA ESPIRITUAL

En el Frente Sandinista de Liberación Nacional estamos hechos de Madera Preciosa. Estamos hechos de Metales Fabulosos. Estamos hechos de Epopeyas Gloriosas. Estamos hechos de Futuro. Somos Jóvenes Eternos que conectamos con cada instante de cada Primavera, y sabemos que la Vida cambia, que todo és efímero, y que lo único trascendente son los Valores, Ideales, Principios que nos han llevado hasta este día, y que nos impulsan, en Ánimo y Convicción de Justicia, hacia Tiempos todavía Mejores para nuestra Nicaragua Libre.

En el Frente Sandinista de Liberación Nacional vamos a seguir trabajando para transformar, en Continuidad Evolutiva, nuestros Tendidos, nuestro Quehacer, nuestra Comprensión de las Necesidades, de la Realidad y de las Aspiraciones, Sueños y Derechos de tod@s l@s nicaragüenses.

Vamos a trabajar con más acierto, para que cada Comunidad de nuestra Nicaragua, Bendita y Siempre Libre, cuente con el Tendido y el Tejido Social más adecuado y conveniente a este Momento de nuestro Desarrollo.

Vamos a seguir promoviendo Participación Protagónica de Juventud y Equidad de Género en todo nuestro Quehacer y en todas nuestras Formas Organizativas.

Frente a todas las Vulnerabilidades que ha venido acrecentando el Cambio Climático y nuestra condición de País, Sísmico, Volcánico, y de fragilidad y riesgo ante Inundaciones, Huracanes, Sequías, y todos los Fenómenos conocidos, y que estamos reconociendo, nuestro Modelo de elevada Organización Comunitaria y Permanente Vigilancia y Coordinación, seguirá fortaleciéndose para salvaguardar y defender la Vida con la Dedicación y el Compromiso de nuestro Comandante Daniel, de la Presidencia de la República, las Instituciones del Estado, el Gobierno, los Gobiernos Locales, los Consejos de Liderazgo, l@s Jóvenes, y el Sistema Nacional de Prevención y Atención a Desastres y Calamidades.

Desde el Frente Sandinista, vamos a seguir propiciando el Encuentro de todas las Voces y la Participación Plena de todas las Familias en todas las Tareas propias de nuestra Visión y Práctica de Cristianismo, Socialismo y Solidaridad.

Nos inspira y nos compromete esa Nicaragua Libre de Pobreza, la Patria Cultivada y Próspera, por la que tanto venimos luchando.

VITALIDAD Y VICTORIAS

Los Medios de Comunicación que trabajamos al Servicio de nuestro Pueblo vamos a enfatizar el Reconocimiento de ese Protagonismo en todos los Momentos, asegurando Rostro y Alma con expresión de Logros, Avances, Dificultades y Retos, de manera que logremos conectar, en preferencia y credibilidad, con el Quehacer y la Vitalidad de las Familias nicaragüenses.

Necesitamos asegurar desde nuestros Medios, una Cultura de Emprendimiento y Productividad que acompañe el esfuerzo de todos los días, y eleve Perspectiva y Capacidad en las Rutas y Caminos que recorremos tod@s junt@s, dialogando y fortaleciendo Alianzas, Productivas y Prósperas.

Vamos a reflejar, atractivamente, el Quehacer de tod@s, en esa Energía laboriosa y pujante, esa Actividad diligente que se observa en todas partes, y que debemos promover.

Vamos a continuar incorporando en nuestros Medios, de manera ágil, amena y gratificante, la Necesidad y el Derecho de tod@s l@s nicaragüenses a la Información, la Recreación, el Arte, la Cultura, el Entretenimiento, y el Deporte.

Desde los Medios debemos conectar con el sentimiento que anima a l@s nicaragüenses de Aprender, Emprender, Trabajar y Prosperar.

DIVINO TESORO, ORGULLODEMIPAIS !

Contamos con el Tesoro de una Juventud Comprometida con los Principios, Valores e Ideales de nuestro Proceso Evolucionario, Cristiano, Sandinista, Socialista y Solidario. Esa Juventud maravillosa que en toda Nicaragua se siente OrgullodeNuestroPaís, és la Bandera alzada, ondeando de Presente a Futuro, en Horizontes y Vientos auspiciosos que reconocen el Legado, la Fuerza, la Inspiración y la Fortaleza de nuestra Nicaragua, donde cada día queremos tod@s ser mejores, y hacer mejor los recorridos que nos lleven Siempre Más Allá.

Nuestra Juventud sabe de Luchas y de Honor. Nuestra Juventud está hecha de formidables BatallasLibertarias. Nuestra Juventud tiene en sí el Gen de la Dignidad y la Bravura de todo el Pueblo nicaragüense. Nuestra Juventud és Valiente y Revolucionaria. Nuestra Juventud és Alegre, Actual, Moderna e Impulsora de Futuro. Nuestra Juventud és la Potencia de esta Nicaragua, Bendita y Libre, y está indudablemente dotada de todo lo necesario para afirmar, con l@s Jóvenes Etern@s, con l@s Jóvenes de todos los Tiempos :

Vencimos, Somos Libres…

Jamás volveremos a ser Esclavos !

POR GRACIA DE DIOS !

Este Año 2017 habitaremos los Tiempos de Victorias que Dios nos ha concedido, por Su Gracia, y en su Infinita Misericordia. Sabremos habitarlos. Sabremos convertir cada día en el Campo para Sembrar, Cultivar y Cosechar las mejores Actitudes y las Soluciones más Justas y Sabias para los problemas que sabemos se presentarán.

Lo más importante y valioso és que Nicaragua está Unida y vive alrededor de un Sueño que vamos haciendo Realidad : La Paz, la Tranquilidad, la Alegría, la Justicia Social, el Trabajo y la Prosperidad, todo con absoluto Respeto a la Dignidad de Tod@s, y a esa Diversidad enriquecedora que tenemos, y que sabemos identificar, reconocer y respetar.

Somos un Pueblo Libre, Valiente, Contento, Valioso, lleno de Fé, lleno de Cariño, lleno de Amor.

Con el Liderazgo de nuestro Comandante Daniel, y el Compromiso de todo el Estado, el Gobierno, los Consejos de Liderazgo, los Gobiernos Locales, la Juventud, las Mujeres, las Familias, vamos a trabajar para que este 2017 sea de Más Bendición, Unidad, Prosperidad y Victorias.

Nos empeñamos tod@s en ser infinitamente agradecid@s, por tanto Don, tanto Privilegio, y tanta Guía que a diario recibimos del Espíritu Inmortal de nuestros Ancestros; de Dios Nuestro Señor; de la Virgen María, Madre de l@s Católic@s de Nicaragua; y de la Comprensión cabal de lo que representamos, lo que tenemos, lo que Somos, y lo que queremos Ser, haciendo nuestra parte, día a día, para alcanzar esa Totalidad, esa Integridad, esa Realidad de Patria Libre y Unida, Patria y Libertad, Patria y Prosperidad, Patria y Dignidad, Patria, Valores y Prosperidad.

En esta Nicaragua de Darío, Sandino, Carlos, de Pueblo-Presidente, de Daniel, Vamos Adelante con Amor, Esperanza, y Fé en el Porvenir !

./.

se celebraban cultos de estrellas y de abismos;

se tenía una sacra visión de Dios. Y era

ya la vital conciencia que hay en nosotros mismos

de la magnificencia de nuestra Primavera.

Los Atlántidas fueron huéspedes nuestros. Suma

revelación un tiempo tuvo el gran Moctezuma,

y Hugo vio en Momotombo órgano de verdad.

A través de las páginas fatales de la Historia,

nuestra tierra está hecha de vigor y de gloria,

nuestra tierra está hecha para la Humanidad.

Pueblo vibrante, fuerte, apasionado, altivo;

pueblo que tiene la conciencia de ser vivo,

y que, reuniendo sus energías en haz

portentoso, a la Patria vigoroso demuestra

que puede bravamente presentar en su diestra

el acero de guerra o el olivo de paz.

./.

Si pequeña es la Patria, uno grande la sueña.

Mis ilusiones, y mis deseos, y mis

esperanzas, me dicen que no hay patria pequeña…

Rubén Darío

“Retorno” (1907)

Managua, Diciembre 27, 2016

Siempre Más Allá

AMORANICARAGUA

Tiempos de Victorias

por Gracia de Dios !

Rosario Murillo