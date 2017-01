Compañeros Daniel y Rosario reciben credenciales de Presidente y Vice presidenta electos

El Comandante Daniel Ortega Saavedra y la Compañera Rosario Murillo, recibieron de los magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE) las credenciales que los acreditan como Presidente y Vice Presidenta electos de Nicaragua para el periodo 2017-2022.



Tras recibir su acreditación como Vicepresidenta electa, la Compañera Rosario, tomó la palabra para dirigirse al pueblo de Nicaragua.

“Recibo estas credenciales; no son mías, pertenecen a todas las mujeres nicaragüenses, a las jóvenes en particular. Son credenciales que recibimos con plena y absoluta responsabilidad de todo lo que nos falta, de todo lo que tenemos que seguir haciendo, del compromiso de seguir cambiando Nicaragua para bien, para mejor, para que vivamos plenamente estos Tiempos de Victoria que Dios nos ha dado, construyéndolos día a día en Amor a Nicaragua, en amor entre nosotros mismos y, sobre todo, dedicados a luchar contra la pobreza para que vivamos todas las familias nicaragüenses como merecemos”, dijo Rosario.

En tanto, el Comandante Daniel Ortega, tras recibir su acreditación como Presidente de la República, dijo que este es un acto en vísperas del cierre del ciclo electoral. Subrayó que el día 9 de enero el Consejo Supremo Electoral entregará su certificación a los diputados nacionales, departamentales y del Parlacen, donde estos estarán asumiendo sus funciones. Este ciclo se cerrará el 10 de enero con la toma de posesión, manifestó.

“Prevaleció la voluntad, la decisión del pueblo de seguir optando por la forma establecida en la Constitución, en la ley, de elegir a sus autoridades a través del voto frente a lo que son los llamados a la violencia que están presentes en Nicaragua y en el planeta”, destacó el Presidente Daniel.

En este punto, subrayó que en Nicaragua esos que llaman a la violencia son una minoría, ya que finalmente lo que prevaleció que la decisión del pueblo de ejercer de manera pacífica ese derecho.

“Fue una elección que se desarrolló de forma tranquila. No se presentaron hechos de violencia ese día 6 de noviembre del año 1916”, recordó.

Daniel aseguró que esto contrasta con la violencia que se registra en todo el mundo y citó el caso de este viernes en Florida, Estados Unidos, donde en un aeropuerto hubo 5 muertos y 8 heridos. Ejemplificó también otros casos, como los hechos ocurridos en los días de Navidad en Alemania.

ELECCIONES PARA LA PAZ

“Aquí gracias a Dios no tenemos esa manifestación de violencia, y tenemos que seguir cuidando la paz, la estabilidad, la seguridad, y eso pasa por las elecciones. Las elecciones son un instrumento para fortalecer la paz, la estabilidad de nuestro pueblo, de nuestra patria, de esta Nicaragua, infinitamente libre y generosa”, refirió.

Daniel dijo que estas credenciales las reciben de manos del Presidente del CSE, quien ya lleva varias elecciones dirigidas, y que por tanto le correspondió entregarle las credenciales al ex presidente Enrique Bolaños. Refirió que el magistrado Rivas también estaba en ese Poder del Estado para la victoria de Arnoldo Alemán. El Comandante recordó que en este último caso el Frente no estuvo de acuerdo, pero que no optó por tomar nuevamente los fusiles, porque eso no tenía sentido.

“Había que seguir luchando por este camino”, manifestó, reiterando que el Frente Sandinista tuvo que acatar el fallo como lo había hecho en 1990.

“Al final de cuentas esto tiene que ver con la paz y reconocer y acatar lo que manda el Consejo Supremo Electoral es abonar a la paz y es fortalecer la institucionalidad, porque si no a dónde iríamos a parar”, señaló.

“Por lo tanto, estas votaciones del pasado 6 de noviembre del año 2016 fueron unas votaciones por la paz, paz para todos los nicaragüenses de todas las tendencias políticas, ideológicas y religiosas, la paz para todos”, indicó.

Daniel afirmó que esto es lo que más hay que cuidar en este mundo cada vez más violento.

EN NICARAGUA SE CONSOLIDÓ LA DEMOCRACIA

El presidente subrayó que esta acreditación ha sido firmada por todos los magistrados del CSE.

Destacó que fruto de la Revolución Sandinista son también las elecciones municipales y de la Costa Caribe. Las próximas a realizarse son este año y en el 2019, respectivamente.

Daniel felicitó al CSE, que como todo juez, le toca arbitrar contra varios partidos políticos, y citó como ejemplo las elecciones nacionales pasadas donde tuvo que lidiar contra 6 contendientes, e incluso contra aquellos que no quieren elecciones en Nicaragua.

“Lo importante es que el pueblo fue el que finalmente dijo la última palabra de forma pacífica y, por lo tanto, reconocemos todo el esfuerzo del Consejo, de sus máximas autoridades que son los magistrados, ante todos los centenares, miles de trabajadores que están en el tendido nacional del Consejo”, aseguró Daniel, a la vez que agradeció el esfuerzo de los fiscales de los partidos políticos que participaron en las elecciones del 2016.

“Esto da por tanto una prueba de que en Nicaragua se ha logrado consolidar la democracia, y la democracia como instrumento de defensa de la paz”, enfatizó el Estadista.