Compañeros Daniel y Rosario se reúnen con Misión del FMI

El Presidente de la República, Comandante Daniel Ortega Saavedra, y la Vicepresidenta-Compañera Rosario Murillo, acompañados del Gabinete Económico del Gobierno Sandinista, se reunieron con los miembros de la Misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) que concluye su visita a Nicaragua y presenta un informe conclusivo sobre el estado de la economía nicaragüense.



Por la parte de Nicaragua, acompañaron la reunión el Comandante Bayardo Arce; el Compañero Iván Acosta, Ministro de Hacienda; el Compañero Doctor Silvio Conrado; el Diputado Wálmaro Gutiérrez; el Presidente de la Asamblea Nacional en representación del Frente Nacional de l@s Trabajador@s, Doctor Gustavo Porras; el Doctor Roberto López, el Compañero Ovidio Reyes, el Compañero General (R) Álvaro Baltodano, Ministro Especialista en el Desarrollo de Inversiones y Nuevos Proyectos en nuestro País; y el señor Alexandre Tombini, Director Ejecutivo del FMI por Brasil.

Y por la Misión del FMI, estuvieron el Doctor Krishna Srinivasan, Subdirector del Departamento del Hemisferio Occidental; Fernando Delgado, Jefe de la Misión del Fondo para Nicaragua; la Señora Fang Yang, Economista Senior; la Señora Rosalind Mowatt, Economista; el Señor Alexandre Nguyen-Duong, Gerente de Información, y la Señora Xiaodan Ding, Asistente de Investigaciones.

Nicaragua trabaja de manera consecuente y sostenida con el FMI

El Comandante Daniel Ortega, aseguró que en esta nueva etapa de la Revolución, que inició en el año 2007 con el regreso del Gobierno Sandinista al poder, Nicaragua ha venido trabajando de manera consecuente y sostenida con el Fondo Monetario y con otros organismos multilaterales.

“Nosotros venimos trabajando con los organismos internacionales, con el Fondo Monetario, como bien lo sabemos los hermanos nicaragüenses; venimos trabajando de manera consecuente, sostenida, ya de manera plena, total, a partir de nuestro retorno al gobierno en enero del 2007. Ya hoy logramos retomar estas relaciones en nuevas condiciones”, aseguró.

Recordó que en los años del 79 al 90, Nicaragua no pudo trabajar con el FMI ni con los organismos multilaterales, porque aunque trató de hacerlo, “había una voluntad política mayor que no permitía que pudiésemos avanzar en acuerdos y que pudiéramos acceder a financiamiento”.

“Eran condiciones bien difíciles y complejas”, dijo el mandatario, recalcando que siempre se mantuvo un intercambio con esos organismos.

“Recuerdo que fue una etapa en la que había una situación difícil en nuestro país, dura en nuestro país, pero eso no nos llevó a romper el diálogo con los organismos, siempre mantuvimos el diálogo con los organismos”, explicó.

Daniel señaló que en esta nueva etapa del Gobierno Sandinista, se ha tratado de avanzar a partir de intercambios como el que se ha estado dando entre los organismos y el Gobierno.

En ese sentido, también manifestó lo importante que es mantener ese diálogo abierto de cara al pueblo, para que escuche los análisis, valoraciones y recomendaciones sobre la economía.

Subrayó que la Misión del Fondo, que está concluyendo su trabajo, no vino al país a dictar una receta.

“Aquí hemos aprendido a relacionarnos con el Fondo Monetario Internacional, (ellos) exponen sus puntos de vista y nos señalan qué medidas se podrían tomar, y luego nosotros los nicaragüenses, los trabajadores, los empresarios, todos juntos, venimos, razonamos y nos ponemos de acuerdo y de ahí tomamos decisiones para avanzar con el fin de que podamos seguir caminando en términos positivos. Y lo hemos logrado”, aseguró Daniel.

Un claro ejemplo del trabajo entre Nicaragua y el FMI, comentó Daniel, se dio en el momento cuando se implementó la reforma tributaria, que se hizo sin prever que ahora se está generando una nueva dinámica global.

Daniel expuso que en aquel momento nadie se imaginaba que ahora EE.UU. plantea un cambio en la dinámica global, así como tampoco nadie avizoraba que Inglaterra se iba a separar de la Unión Europea.

“Esas son sacudidas. Aún en esas condiciones donde no existía un riesgo tan grande como este que amenaza al planeta entero, pues nosotros tuvimos la fortaleza de dialogar entre los nicaragüenses, tomar acuerdos y luego ir ante el Fondo y decirles: bueno nos parece que este sería el camino… y aplicar las medidas gradualmente”, explicó.

“Había que buscar un acuerdo entre todas las partes, los empresarios, productores, comerciantes, bancos -todos son parte de esta gran unidad que hemos logrado establecer en Nicaragua- y los trabajadores, lógicamente cuyo aporte es infinito en el marco de la estabilidad”, recordó.

Políticas proteccionistas de EE.UU. ponen todo en cuestión

En el marco de la situación económica mundial, Daniel dijo que la señal más fuerte que está recibiendo en este momento la economía global proviene del Gobierno de Estados Unidos, que está haciendo uso de su derecho de promover políticas proteccionistas, que pone a todo en cuestión, incluyendo acuerdos como el de París.

En ese sentido, recordó que el FMI hasta hace poco tenía una armonía con la política global y con el proceso de globalización, y por tanto una armonía con la política económica de los países altamente desarrollados.

“Ahora eso como que se está afectando, amenaza con trastocarse, y es normal que el mundo entero busque alternativas partiendo de lo que es el diálogo. Ahí vemos cómo en medio de encontronazos se han venido dando contactos, comunicaciones telefónicas entre estos liderazgos globales que son los que finalmente definen la política de la economía mundial”, explicó.

Asimismo, dijo que en la misma sociedad norteamericana existen planteamientos a favor y en contra de las decisiones que se están tomando en ámbitos como salud y migración.

“Todo esto lo que nos indica es que hay una lucha en estos momentos de concepciones acerca del rumbo que debe tomar la economía global, donde es determinante lo que finalmente establezcan las potencias, los Estados Unidos, los países europeos, Japón, Corea, China… Y ahí están las contradicciones a la vista y nosotros estamos en medio de esas contradicciones. Los países de América Latina y el Caribe que apostamos por la paz, porque esta sea una región de paz. Y más sacudidos lógicamente los países que somos los más frágiles frente a los efectos del cambio climático”, valoró.

Proteccionismo económico de las potencias puede generar el caos

Ante nuevas realidades como los cambios en las políticas de las grandes potencias como Estados Unidos, el Presidente Daniel valoró que todos los países están en su derecho de revisar y renegociar los tratados comerciales que han suscrito, pero advirtió que de adoptarse medidas proteccionistas, se daría un retroceso económico a nivel global y generaría el caos.

Mencionó que en un caso como ése, las condiciones para poder enfrentar el cambio climático serían las peores y “no estaríamos en condiciones para asumir los retos que nos plantea la lucha frente al cambioclimático“.

El mandatario mencionó que la realidad que se está viviendo a nivel mundial “va a marcar grandesdefiniciones“, pero se espera que prive la sensatez “que permita encontrar un camino que nos cohesione a todos”.

Análisis de Nicaragua coincide con el del FMI

El Presidente Daniel indicó que los planteamientos del FMI están coincidiendo con los análisis que se ha hecho Nicaragua.

“Somos consientes de que la seguridad social, aún antes de esta situación que estamos viviendo globalmente, ya la seguridad social había entrado en crisis en el mundo, incluso en los países desarrollados”, comentó.

Dijo que los países con más desarrollo y más capacidad económica, se vieron obligados a hacer profundas reformas, y en muchos casos no fue posible lograr un acuerdo entre trabajadores, empresarios y gobierno.

“Aquí ya nos venía afectando y por esa razón en la reforma que echamos a andar en el año 2013, ahí ya incorporamos la seguridad social, es un primer paso. Estamos claros que esa no era la solución de largo plazo, sino un primer paso”, añadió Daniel.

El Comandante dijo que el gobierno va a asumir su responsabilidad para seguir garantizando la seguridad social del pueblo nicaragüense y se buscará el consenso para ver los pasos y acciones que se tomarán a tiempo para que se pueda lograr el fortalecimiento de ese servicio que es fundamental para los trabajadores nicaragüenses.

Venezuela ha contribuido con la estabilidad de muchos países

Otro de los aspectos abordados por el Presidente Daniel fue la situación de la hermana República Bolivariana de Venezuela, una nación que con un gesto de solidaridad extraordinaria con los programas que instaló el Presidente Chávez con el ALBA y Petrocaribe “logró contribuir a la estabilidad de muchos países y en particular de los países del Caribe”.

El mandatario dijo que en el Congreso de Estados Unidos, están buscando cómo tomar acciones que les permita suplirle a los países caribeños la contribución que Venezuela les ha dado y que ha sido factor de estabilidad para esos países.

“Pero yo no veo a los Estados Unidos en condiciones para poder suplir la cooperación que Venezuela les ha brindado y les sigue brindando a estos países. En el caso de Nicaragua, igual, una cooperación extraordinaria que nos ha permitido avanzar en todos los campos. Que se ha reducido, cierto. ¿Por qué?. Porque bueno, desgraciadamente entran en juego los factores políticos. Desde que llegó el Presidente Chávez, el primer golpe de estado, después el paro petrolero, después el paro empresarial… y ha continuado esa política de desestabilización en contra de Venezuela, política injerencista en contra de Venezuela”, expresó Daniel.

“Ya sabemos que la situación que se vive en Venezuela es difícil, nosotros estamos por que se busque y se fortalezca la salida institucional, el diálogo que ha venido promoviendo el Presidente Nicolás Maduro. Estamos conscientes de los niveles de la cooperación venezolana que se han reducido, siguen siendo importantes para la economía nicaragüense”, dijo el Presidente.

“Nosotros conscientes de esto, nosotros hemos encontrado la forma de ir buscando otros mercados para suplirnos de lo que no puede suplirnos Venezuela y por otro lado también cumpliendo con nuestros compromisos con los programas que tenemos con Venezuela. Pero Venezuela es el caso de una nación que ha promovido solidaridad y que desgraciadamente está siendo víctima de una agresión que no le permite seguir dando la solidaridad que venía dándole a los pueblos latinoamericanos y caribeños”, aseguró.

Nosotros tenemos que seguir trabajando con Nica Act o sin Nica Act

El Presidente Daniel también se refirió a la amenaza de la iniciativa de Ley Nica Act, y ante esta situación dijo que “tenemos que seguir trabajando con Nica Act o sin Nica Act”.

“Luego están otros elementos que no aparecen en la agenda del Presidente de los Estados Unidos, sino que aparecen más marcados por grupos políticos dentro del Congreso Norteamericano, como la Nica Act, ahí está. Que si se aprueba la Nica Act, que si no se aprueba la Nica Act. Bueno, yo insisto en que nosotros tenemos que seguir trabajando con Nica Act o sin Nica Act. El mundo no va a desaparecer, la economía no se va a desintegrar, aún cuando se imponga de forma temporal la política proteccionista”, expresó.

“Yo creo que se puede dar el caso que de repente se imponga la política proteccionista y nos encontremos en una guerra internacional entre los Estados, cada quien buscando cómo protegerse, buscando cómo defenderse. Eso lógicamente no va a ayudar, pero es un escenario que se puede presentar, pero eso no significa que vaya a paralizarse la economía y las iniciativas en el planeta”, añadió.

“Lo importante es que aquí en Nicaragua hemos logrado ya un alto grado de unidad, un alto grado de cohesión para enfrentar momentos difíciles que derivan de la economía global, como estos momentos que mencionaba del año 2007, 2008, 2009, de la crisis que golpeó fuerte a los Estados Unidos, Europa”, afirmó Daniel.

El Presidente indicó que Nicaragua la única amenaza que tiene es la amenaza política de la Nica Act, cuyo efecto sería relativo. Y en cambio, los factores que están pesando en la Economía Global, si llegan a provocar un choque, provocarían una situación difícil a todos los países.

Lo importante es estar preparados

Ante los escenarios que marcó la Misión del Fondo Monetario Internacional en su análisis, Daniel subrayó que lo importante es estar preparados y ahorrar para mantener las reservas y actuar ante cualquier emergencia.

Daniel también manifestó que el país está a tiempo para dar los pasos correspondientes y actuar con todos los sectores, ante las previsiones del FMI.

El mandatario reiteró que Nicaragua está a tiempo para tomar medidas para atender situaciones que no pueden seguir esperando, “sino que hay que ir dando los pasos correspondientes” a través del diálogo entre trabajadores, gobierno y empresarios.

Finalmente, Daniel dijo que la Misión del FMI llegó en un momento oportuno, lo cual permite al país tomar las previsiones necesarias para enfrentar la situación que está planteada a nivel global.