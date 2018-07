Compañera Rosario: Seguiremos por las sendas de Paz que Dios ha dado a Nicaragua

La Vicepresidenta Compañera Rosario Murillo, reflexionó que el país seguirá caminando por las sendas de Paz que Dios ha dado a Nicaragua.

Rosario expresó que somos “un pueblo cristiano, un pueblo de fe, un pueblo que sabe sobreponerse, un pueblo que sabe reencontrarse con el amor, un pueblo que conoce su capacidad formidable de espíritu, su capacidad formidable de caminar en este plano de vida material, emprender para aprender, para prosperar”.

“Cuánto hemos aprendido de la paciencia, de la prudencia, de la sabiduría y de la fe. Cuánto hemos aprendido. Sabemos que Dios es justo, que el mal no puede vencer el bien. Que los propósitos terroristas de un pequeño grupo de nicaragüenses obstinados en el odio, en la perversidad, sabíamos que no prosperarían, sabemos que no prosperaron, que no prosperarán”, dijo en referencia a los planes golpista orquestados por un grupo de malos hijos de la patria.

“La voluntad de Dios es el cariño, el encuentro, el amor y la voluntad de Dios es la armonía y reencontrarnos con esa armonía que hemos tenido, que tenemos que saber encontrar otra vez y trabajarla”, añadió y valoró que aunque es difícil construir la paz es un deber de todos hacerlo nuevamente.

Sabemos dónde está el mal

La Compañera también dijo que el pueblo nicaragüense conoce de donde proviene el mal que se desató en el país.

“Sabemos dónde estuvo y está el mal; sabemos dónde estuvo y está la mala intención; sabemos dónde estuvieron y están las complicidades. Por eso entendemos perfectamente esa indignación que brota del corazón de las mayorías nicaragüenses que proclaman: Aquí no queremos destrucción, aquí no queremos desentendernos de nuestros deberes fraternales, aquí no queremos abandonar las sendas de paz que Dios ha dado a Nicaragua. Abandonarlas no está en nuestra agenda, vamos por sendas de paz”, advirtió.

Fe en Dios y en su Palabra

Rosario compartió algunos pasajes bíblicos, en los que se nos habla de la promesa de Dios para con su pueblo.

“Como cristianos tenemos nuestra fe puesta en Cristo Jesús, sigan por el camino que el Señor su Dios les ha trazado, para que vivan, prosperen y disfruten de larga vida en la tierra que van a poseer. (Deuteronomio 5:33); El Señor mismo caminará al frente de ti y estará contigo, nunca te dejará ni te abandonará, no temas, no te desanimes nunca. (Deuteronomio 31:8); Que el Señor nos lleve a amar como Dios ama, y a perseverar como Cristo perseveró. (Tesalonicenses 3:5); Jesús se dirigió a la gente y les dijo: Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la Luz. (Juan 8:12)”.

Reflexionó que en Nicaragua “hemos seguido nosotros a Jesús y por eso sabemos que tenemos y tendremos la Luz de la vida como pueblo cristiano y solidario”.

“Dios nos ayudará a llegar a un final glorioso. Los planes de nuestros enemigos en contra nuestra no podrán prevalecer, porque confiamos en Dios de tal forma que cuando se han levantado contra nosotros, de hecho es contra nuestro padre celestial, contra sus mandatos es que se levantan”, valoró.

“Si alguno conspirare contra ti lo hará sin mí, dice el Señor. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá (Isaías 54:15)”, dice otro de los versículos que citó.

“Los planes de nuestro Dios, prevalecerán contra las conspiraciones de nuestros enemigos, por lo tanto preparémonos para lo mejor y celebremos desde ya dándole gracias a Dios, dándole gracias al Señor. Nada es imposible para el que cree”, aseguró Rosario.

De la misma manera, compartió un mensaje de la embajadora de Nicaragua en Londres, Guissell Morales, que cita a un sabio europeo.

“Para aquel que sabe comprender y manifestar el amor, presenta una fuerza extraordinaria. El amor conoce todo y puede remediar, porque es capaz de desencadenar y proyectar fuerzas insospechadas. Dios es amor”.

Rosario señaló que “cuando vemos las tragedias que el amor o la falta de amor aporta a los seres humanos, podemos medir todo el trabajo que nos queda por hacer, el camino que nos queda por recorrer para llegar hasta ese amor divino”.

Incidencias

Informó que algunos disturbios atmosféricos que se están organizando por Las Bahamas no representan peligro para el país.

Detalló que se registraron 5 sismos en el territorio, ninguno mayor a 4 grados.

Policía Nacional

Dijo que la Policía está en su actividad normal atendiendo todos los servicios que brinda la población.

Economía Familiar

Comentó que el Ministerio de Economía Familiar, inaugura beneficios húmedos en Matagalpa, ferias de leche en Chontales, y capacita a más de 2 mil productores sobre manejo de cosecha.

Destacó el esfuerzo que este ministerio, acompañado de misiones técnicas de varios países, hace para incentivar la producción.

Salud

Reportó que en Laguna de Perlas sucedió la muerte materna de Martha Chavarría de 34 años.

Informó que líderes comunitarios del Silais de la IV Región, está recibiendo talleres en el Institutito Tecnológico de la Salud del Minsa.

Educación

Destacó que el Ministerio de Educación está restableciendo escuelas que fueron destruidas por el terrorismo vandálico en Estelí, Terrabona, Pueblo Nuevo y en Rivas.

Nuevo Fise

Saludó a los pobladores de El Jicaral, León, donde se inaugura un proyecto de agua potable, para más de 200 familias.