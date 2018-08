Compañera Rosario: Queremos nuestra Patria libre de crímenes

La Vicepresidenta Compañera Rosario Murillo, reiteró que las y los nicaragüenses queremos una Patria libre de crímenes, y reiteró el clamor de Justicia y Reparación para cada familia que sufrió persecución, secuestro, tortura y pérdida de seres queridos, en la intentona golpista y terrorista.

Rosario destacó el mensaje del Presidente Daniel, durante el acto de aniversario de la Fuerza Aérea.

“Estuvimos acompañando a nuestro Presidente durante ese extraordinario mensaje que trasladó a las familias nicaragüenses desde el acto de la Fuerza Aérea, explicando, abundando en explicaciones estos meses de dolor infringido a nuestra Nicaragua y a las familias nicaragüenses por un grupo de golpistas y terroristas que no tienen perdón de Dios”, dijo.

“Nosotros los nicaragüenses queremos justicia para las víctimas de los crímenes de odio, justicia y reparación para todas las familias que sufrieron persecución, secuestro, tortura, pérdida de sus viviendas, de sus enseres, irreparable pérdida de sus seres queridos, para todos ellos reclamamos justicia y reparación por tanto sufrimiento y dolor infringido en el alma nicaragüense”, agregó.

“Que paguen por sus crímenes, que los terroristas, promotores cómplices, autores y malhechores no queden impunes”, exigió Rosario.

La Compañera comentó que una familiar de dos caídos escribió un mensaje en el cual le pide al Comandante Daniel “que no quede el crimen de sus dos seres queridos en impunidad”.

“Ese es el sentimiento de tantas familias llenas de dolor. Que no queden impunes estos crímenes”, aseguró.

Rosario parafraseó un poema del chileno Pablo Neruda.

“Castigo pedimos para los que de sangre salpicaron la patria, dice Neruda. Castigo para los verdugos que mandaron tanta muerte, para los que dieron la orden de agonía, para los que defendieron tanto crimen, para los que empaparon de sangre las banderas. Castigo a los que se empaparon con nuestra sangre. Justicia y reparación. En el estupor, en el asombro el pueblo vio caer a los muertos con furia y con dolor. Y las banderas que ellos habían empapado de sangre se alzaron, como se alzan hoy limpias ya, como el alma nicaragüense y están plantadas frente a los asesinos. Por estos muertos, dice Neruda, nuestros muertos, exigimos, pedimos Justicia y agrega Neruda: los queremos juzgados aquí, donde el pueblo canta y donde con amor se vuelve a reunir, los queremos juzgados porque a cada crimen su castigo”.

La Vicepresidenta dijo que “queremos nuestra patria libre, amamos a Nicaragua, queremos nuestra patria libre de crímenes, queremos nuestra Nicaragua Cristiana, Socialista y Solidaria. No a la impunidad. Justicia para esta Nicaragua que se levanta con Rubén, con nuestro Darío y con Sandino clamando Paz, Paz, Paz y derechos humanos para todos”.

“Queremos justicia para los que cometieron tantos crímenes, los que salpicaron de sangre nuestra patria. Ese es el clamor de las familias nicaragüenses, no la venganza, no hablamos de venganza, hablamos de justicia”, exclamó.

La Compañera también dio gracias a Dios “por haber venido recuperando con la fortaleza del pueblo la paz y con el trabajo de las instituciones del orden la seguridad”.

“Y vamos a consolidar esa paz y vamos a consolidar la seguridad. Es nuestro deber y además es nuestro orgullo nicaragüense. Recuperar nuestra Nicaragua, recuperar los índices de seguridad en nuestra Nicaragua”, afirmó.

No obstante, advirtió de que “hay quienes todavía se empeñan en trabajar por el desorden, en promover el odio, hay quienes todavía se empeñan en afectar a las familias nicaragüenses”.

Es por ello que “nosotros tenemos que trabajar duro todos los días por la reconciliación, por el encuentro, trabajar duro todos los días por la paz y para consolidar la seguridad”, sostuvo.

Debemos “trabajar duro todos los días para que esos pocos que se ensañan y que se empeñan en seguir destruyendo la patria no tengan cabida. Porque realmente en el plan de Dios no hay cabida para el odio, para la saña, para esos sentimientos negativos y destructivos con los que pretendieron llevar a Nicaragua en retroceso, llevarla para atrás. El Plan de Dios no contempla destrucción de nuestro país, al contrario predica buenas nuevas”, explicó.

“Ese es el plan, reedificar las ruinas antiguas y levantar los asolamientos primero, restaurando las ciudades arruinadas, restaurando escombros. Así es como estamos llamados. Estamos llamados a trabajar para restaurar, estamos llamados a trabajar para gozarnos en Dios, para alegrarnos en Dios porque nos ha vestido con gracias de salvación, con mantos de justicia, porque como la tierra produce su renuevo, el huerto hará brotar sus semillas, y así el señor nuestro Dios hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones”, expresó Rosario.