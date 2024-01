Compañera Rosario Murillo en Multinoticias (02-01-24)

Declaraciones de Rosario

Vicepresidenta de Nicaragua

en Edición del Mediodía

de Multinoticias Canal 4

2 de Enero del 2024

Gracias, Compañera. Y nos deseamos tod@s un Gran Año, Bendecido, de verdad Prosperado, de verdad Victorioso, porque crezcamos en la comprensión del Amor. El Amor és Grande, és Potente, és lo más Grande que existe, el Amor és esa Energía Divina que tod@s tenemos dentro y que nos corresponde desarrollar, para seguir luchando con Esperanza, y para seguir venciendo.

A todo nuestro Pueblo, a todas las Familias, en todos los Hogares, deseamos Salud, en primer lugar Salud, que és lo que tod@s necesitamos para poder vibrar en sintonía con estos Nuevos Tiempos… Salud, Vitalidad, Amor en Grande, Comprensión de la Vida en Comunidad, en Familia, en Hogar, de la Vida como Pueblo de Dios, con Fé y Confianza.

Porque tod@s somos hij@s del mismo Padre, el Padre Celestial, que nos da esa Vida en el Amor, para que la asumamos como corresponde. Somos tod@s hij@s del mismo Padre, de la misma Madre, y nos queremos, caminando en Paz y Bien, caminando con Trabajo, Seguridad, en Trabajo, Seguridad, y Voluntad y Compromiso de mejorar nuestras Vidas, de prosperar, de ir Siempre Más Allá !

Nos deseamos tod@s, en el Abrazo Fraternal y Familiar de Año Nuevo, que este 2024 nos fortalezca ese Corazón que debe llenarse de Amor; nos fortalezca en Sabiduría, que quiere decir, comprender el verdadero Sentido de la Vida, que és precisamente, ser capaces de convivir compartiendo, en Solidaridad y Comunidad.

Nos deseamos lo mejor… Vida en el Amor, Vida en Concordia, Vida con Salud, Vida con Confianza y Esperanza, Vida en Luz, Vida, repetimos el término Vida que és Todo, y Verdad. Y Vamos Adelante, y nuestro Corazón se fortalece cada día en Fe, esa Fé que és nuestra, que nos pertenece a cada uno, que nadie nos dicta, sólo Dios Nuestro Señor.

Y la Fé no se acomoda a las ambiciones personales de algunos, o de quienes creen que la Fé és la respuesta a su ambición personal, acomodar la Vida a sus designios, que no son Divinos, son terriblemente humanos, y muchísimas veces son designios que hemos conocido como diabólicos, designios que no se pueden comprender en Buena Voluntad, que no se pueden comprender cumpliendo la Voluntad de Dios… La Voluntad de Dios, las Leyes, los Mandamientos, de Dios Nuestro Señor, que nos mandata al Amor, a amarnos los unos a los otros. No desear el mal a nadie.

Cómo podemos creer en Personajes que destilan maldad ? Cómo podemos creer en Personajes cuyos vozarrones hablan de codicia, de envidia, de egoísmo, de maldad ? Cómo podemos creer que puedan ser Representantes de Dios en la Tierra…? Porque Dios és Bueno, y Dios és Misericordioso, y Dios és lo más Potente, lo Excelso, lo Divino; y las expresiones de algunos que vemos, con las caras conocidas, caras de destrucción, de demolición, y sobre todo de farsa, de engaño, de fraude.

Ese no és el Rostro de Jesús, y no és el Rostro de Dios, no és el Santo Rostro de Dios ! Son rasgos que más tienen que ver con los vicios y los pecados capitales, la envidia, el egoísmo, el afán de protagonismo, que és egoísmo, que és envidia, la codicia, y sobre todo, el desear el mal al Prójimo, y a un Pueblo entero…! Un Pueblo entero que cree, y que crea, porque cree en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo.

Y Vamos Adelante, Compañer@s…! Estamos recibiendo la actualización de los Planes de Trabajo para este Año, vamos a estar dándolos a conocer; Planes, la cantidad, las miles de Viviendas que se entregarán este año, Gracias a Dios. Siempre decimos Gracias a Dios, porque de Él depende todo, de esa Energía Universal, Mística, Misteriosa, esa Energía Portentosa que és la Voluntad de Dios.

Carreteras, Caminos, Puentes; Ferias de Salud todos los Fines de Salud, y Ferias Especializadas; el Año en Educación de Calidad que crece, se multiplica, llega a todas partes; el Año en fortalecimiento de Valores, en la Juventud que avanza, que camina, que puede realizar sus sueños, que protagoniza este Proyecto Cristiano, Socialista y Solidario.

Cuántas cosas…! Cuánto podemos hablar de lo que Dios nos inspira, nos ilumina, nos guía, Fortalezas de un Modelo Cristiano, Socialista y Solidario ! Y este és un Año para caminar ese Modelo, para ir realizando ese Modelo, y para sentirnos bien, porque tratamos tod@s de hacer el Bien, sin mirar a quién, y para hacer las cosas mejor, porque tenemos la Fuerza de la Esperanza, la Fuerza de los Ideales, de los Valores, de una Cultura de Familia, de Solidaridad, de Hermandad, de Fraternidad… La Fuerza de la Victoria, del Triunfo del Amor !

Hoy, Compañer@s, estamos también presentando, a través de los Medios, los datos del Coronavirus : 6 confirmados esta semana, y 8 que ya dejan el período establecido de Seguimiento Responsable y Cuidadoso.

Luego tenemos también, el 96.1% de cumplimiento en las vacunaciones, vamos a dar a conocer precisamente el Plan Nacional de Vacunación el día de mañana.

Luego tenemos los datos de Dengue, disminuido en 23%, en 33% la Neumonía y en 35% la Malaria; también Leptospirosis, 40% menos en relación a la semana pasada, e Influenza, 6 casos positivos en lo que va del año, 1,189 casos positivos. Creo que esto talvez se refiere al año pasado. No sé. Voy a pedir que nos aclaren.

Luego tenemos los lesionados por pólvora en este período : 94 Personas, y en el mismo período del año pasado teníamos 55. Vamos a hacer una indagación para ver qué descuidamos cada uno de nosotros.

Luego tenemos las Campañas de Vacunación que se van a realizar este año, del 8 de Enero hasta el 27 de Diciembre. Vacunación Voluntaria, todo el mundo donde quiera y pueda llegar, contra la COVID.

Luego, la Vacunación Nacional, del 1 al 26 de Abril; Vacunación Anual contra la Influenza, del 20 al 31 de Mayo; Segunda Dosis de Vacunación contra el Papiloma Humana, del 6 de Mayo al 15 de Julio; y Vacunación Antirrábica Canina, del 12 al 30 de Agosto.

Tenemos también aquí la Segunda Campaña Nacional de Vacunación, del 25 de Noviembre al 20 de Diciembre, Dios Mediante.

Queremos también destacar que hemos enviado un Mensaje de Solidaridad, de mucho Sentimiento Solidario, a Su Majestad Naruhito, Emperador del Japón, a su Excelencia, Primer Ministro Fumio Kishida, dando nuestras Condolencias por el sismo y tsunami que ha ocasionado pérdidas de valiosas Vidas Humanas y daños materiales severos en distintas Ciudades de la Prefectura de Ishikawa.

Con Respeto y Solidaridad van al Pueblo de Japón, tan Laborioso y Fraternal, nuestros deseos de pronta recuperación, y sobre todo hemos pedido a las Máximas Autoridades de ese País trasladar a las Familias que han perdido Seres Queridos nuestras sinceras Condolencias y Oraciones.

También hemos felicitado al Excelentísimo Compañero Excelentísimo Compañero Félix Tshisekedi, Presidente reelecto de la República Democrática del Congo, deseando lo mejor para su gestión y para las Familias de ese País Hermano.

Luego, Compañer@s, estamos, como decíamos, preparando las Presentaciones que se harán de cada uno de los ámbitos de mayor interés para las Familias; las Alcaldías también, por supuesto.

Inauguramos la segunda Comisaría de la Mujer esta semana, la No. 282, en Corinto, y la segunda también en San Juan de Oriente; una és mañana Miércoles 3 de Enero, en Corinto, y en Masaya, San Juan de Oriente, el Jueves 4, a las 10 de la mañana. Unidad de Seguridad Ciudadana, la No. 242, en Puerto Morazán, Departamento de Chinandega, inaugurándose este Viernes.

Luego tenemos, Compañer@s, también entrega de Viviendas en Yalagüina, El Ayote, Potosí, Ciudad Darío, El Coral; Parques, Calles, Caminos, en una cantidad de Municipios. Por ejemplo, Totogalpa, calles adoquinada; Ciudad Antigua, 3 kilómetros de camino; Masaya, andenes y canaletas en distintos Barrios de la Ciudad, y San Francisco Libre.

Nuevos tanques para Sistemas de Agua Potable en León, para el almacenamiento; hay un 60% de avance.

Luego tenemos que, en Managua vamos a entregar, Dios Mediante en el 2024, 2,500 viviendas a igual número de Familias, del Programa Bismarck Martínez, Programa de Viviendas de la Ciudad Capital. Mucha Esperanza, mucha Confianza en Dios Nuestro Señor, que nos permite avanzar por estos Caminos del merecido Bienestar de las Familias nicaragüenses.

Tenemos Infraestructura Escolar en El Tortuguero : San Francisco No. 2, Centro Educativo Lajerito, Nueva Esperanza, Diriangén, Fuente del Saber; inversión de casi 20 millones de dólares. Y Maestría de Especialización en Educación Inicial y Desarrollo Infantil estará siendo abierta en estos días para los Asesores Pedagógicos.

Luego tenemos, Compañer@s, 500 Títulos de Propiedad que se entregan hoy en Chinandega; Río San Juan, Morrito; San Pedro de Lóvago, Juigalpa, Chontales; San Sebastián de Yalí, Jinotega; San Rafael del Norte y La Concordia, Jinotega; Condega, Estelí; Terrabona, Matagalpa; San Lorenzo, San José de los Remates, Boaco Municipio, Santa Lucía, en el Departamento de Boaco, y en Bonanza, Caribe Norte… Vamos Adelante, Siempre Más Allá !

Hay también información sobre los Programas de Energía Eléctrica que vamos a estar compartiendo el día de mañana.

Compañer@s, otra vez, Muchas Felicidades en este Nuevo Año, un Año para cumplir más aspiraciones, deseos, sueños, de las Familias nicaragüenses, para avanzar Junt@s, porque Junt@s somos las Victorias que tod@s queremos, para un País como el nuestro, para un País como el nuestro, Cristiano, de Hermandad, Socialista, de Progreso, de Prosperidad, Solidario… De Amor al Prójimo !

Así estamos y así vamos… Abrazo de nuestro Comandante Daniel y de toda la Familia. Siempre Más Allá, Compañer@s, creando el Porvenir que merecemos, y Tod@s Junt@s. Así és como Vamos Adelante ! Abrazos Grandes.