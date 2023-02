Compañera Rosario Murillo: ¡Decimos no pudieron, ni podrán!

La Compañera Rosario Murillo, Vicepresidenta de Nicaragua, destacó posteriormente al mensaje de dignidad presedido por el Presidente de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega que esta patria «nos llena de orgullo, de este pueblo nuestro que nos hace sentir tan orgullosos, de esta Nicaragua trabajadora, luchadora, que reverencia la paz, que venera la paz, que exige paz, que merece paz».

La vicepresidenta, mencionó que Nicaragua ha acuñado, ha recogido «de los poemas de Darío, ¡Aquí nos ilumina un sol que no declina!, todos los días tenemos razones para agradecer a Dios, para agradecerle por bendecirnos con tanta fuerza de espíritu, con tanta fe, con tanta fortaleza, porque es gracia a esa fuerza de espíritu, a esa fe inmensa y a esa fortaleza que cada día se renueva, que vamos adelante, que somos capaces de ser generosos».

Se acercan «nuevos tiempos, nuevos días, para fortalecernos más y más alrededor del trabajo y de las urgencias y las soluciones que debemos encontrar las familias nicaragüenses», aseveró la compañera Rosario.

Una vez más la paz se asegura en esta Nicaragua bendita, esta Nicaragua trabajadora y luchadora «porque sin paz interior, sin valores, no se puede, con odio nunca más, por eso dijimos, no pueden y decimos no pudieron, ni podrán, aquí reina Jesús por siempre, y reina el amor y bueno sepamos todos, reflexionar, valorar y ser cada vez mejores y trabajar cada vez con más empeño, y agradecer a Dios cada vez con más espíritu para ir adelante, porque es nuestro el porvenir, porque sabemos que siempre más allá es el camino, hacia la luz, hacia la verdad en vida verdadera», concluyó la vicepresidenta.