Compañera Rosario convoca a marcha mañana para exigir justicia y no a la impunidad

La Compañera Vicepresidenta Rosario Murillo, convocó este mediodía al pueblo nicaragüense a la Marcha que se realizará mañana sábado en Managua y en todo el país, para exigir justicia para las familias que perdieron tanto y que lloran a sus seres queridos.

Dijo que la Caminata es para exigir justicia para las familias que perdieron tanto, justicia para las familias que lloran a sus eres queridos, pérdidas irreemplazables, justicia para las víctimas del terrorismo golpista.

“Mañana la Caminata en Managua y en todo el país, durante el fin de semana nos manifestaremos exigiendo justicia y no a la impunidad, porque todos lo sabemos quiénes son los terroristas, los golpistas, los asesinos, los criminales, los torturadores, los secuestradores, los pirómanos que les pegaban fuego a las instituciones y a las viviendas, todos sabemos quiénes son!”.

Añadió que todos sabemos quiénes son “los que estaban al frente de los tranques de la muerte, los que financiaron los tranques de la muerte, todos sabemos quiénes son, lo que pedimos es justicia, que no quede en la impunidad tanto crimen, tanto sufrimiento, tanto dolor, que paguen por sus crímenes!”.

Testigos de las atrocidades

Rosario señaló que en medio de todos esos sufrimientos, de todos esos traumas, de esos golpes al alma de los que no se recupera uno fácilmente, están “los ciudadanos que no sufrimos pérdidas de seres queridos, que no fuimos violentados personalmente, porque nos escriben muchas familias que nos dicen, bueno, yo no sufrí la pérdida de mi casa, yo no fui saqueada, pero yo vi, yo fui testigo, yo soy testigo de las atrocidades, de las ignominias, de los agravios, de los tratos crueles y denigrantes, de los crímenes de odio que se cometieron en Nicaragua”.

“Miles, centenares de miles, miles de testigos y sufren, sufrimos todavía porque las secuela sicológica, espiritual, de todo ese daño ahí está. Claro que somos fuertes, tenemos la fuerza de la fé y sabemos que ese dolor debe ser transcendido y convertido en compromiso de afianzar la seguridad y la paz, todos juntos en Nicaragua para trabajar mejor y para avanzar con la fortaleza del pueblo nicaragüense, con el potencial del pueblo nicaragüense”, reflexionó Rosario.

Nos atrasaron

“Nos atrasaron, nos redujeron los índices de crecimiento, pero vamos a lograrlo otra vez, porque nuestra capacidad de trabajo, nuestro espíritu está intacto, no solo, nos sentimos victoriosos porque ellos ni pudieron ni podrán, no pasaron ni pasarán”, advirtió.

“Ahora nos toca a nosotros las mayorías nicaragüenses, que no somos responsables de esos crímenes, nos toca retomar el camino, nos toca reconstruir, nos toca restaurar la paz interior, la paz en el hogar, en la familia, el cariño en las relaciones y con nuestro trabajo honrado, restaurar la economía”, aconsejó la Compañera Vicepresidenta.

Podemos hacerlo

Dijo que podemos hacerlo, porque “somos un pueblo fuerte, con capacidad, con amor y llenos de fe, de esperanza y sabemos también llenarnos de alegría desde nuestra fe, eso es lo que se ve en Nicaragua todos los días”.

“Esto es lo que más les molesta, que aquí hay un pueblo que lucha, que trabaja, que aprecia la seguridad, que vuelve a tener; que aprecia la normalidad y que se propone avanzar, restablecerse, restablecernos, restituirnos la Nicaragua que teníamos y no solo eso, ir más allá”, dijo.

“Hacerla mejor todos juntos cada día, ese es el propósito, además el Plan de Dios para Nicaragua, la prosperidad, la bendición, la unidad, el cariño y la capacidad de convivencia en todos los municipios, comarcas, comunidades de nuestra Patria Siempre Bendita y Siempre Libre”, sentenció.

Nuevos cielos y tierra

Rosario citó un pasaje bíblico: “He aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero, de lo anterior no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado porque yo traigo alegría y al pueblo gozo”.

“Palabras de la Biblia, palabras sagradas y eso es lo que estamos viviendo, nuestro país, alegría, gozo, a pesar del dolor”, añadió.

“La alegría es un don de Dios, el gozo es un don de Dios, la capacidad de trabajar y sentir confianza y esperanza en lo que estamos haciendo porque podremos, porque ellos no pudieron ni podrán, podremos levantar Nicaragua todos juntos, todo eso son dones de Dios, caminos de Dios, caminos de Bienaventuranza para todas las familias nicaragüenses”, expresó.