Comediante estadounidense “decapitó” a Donald Trump

La comediante estadounidense Kathy Griffin, de 56 años, revolucionó Twitter al compartir una fotografía en la que sostenía la cabeza “decapitada” del flamante presidente estadounidense Donald Trump.

Ella realizó una sesión fotográfica y decidió incluir una imagen con la cabeza decapitada y ensangrentada de Trump.

En un video publicado en la cuenta del fotógrafo Tyler Shields la comediante le dice que probablemente se tendrán que mudar a México para no ir a la cárcel.

Comedian @kathygriffin caused a stir by tweeting a photo of herself holding @POTUS's severed head. Did she go too far? pic.twitter.com/dkaZoc9Ljl — dwnews (@dwnews) May 31, 2017

Ella describió en su cuenta de Instagram que el proyecto era una declaración pseudoartística y que ella no tolera hacer daños a otras personas.

El presidente Trump dijo que debería de avergonzarse de sí misma y que su hijo Barron, de 11 años, lo esta pasando muy mal, ¡Enfermos! aseguró el mandatario.

Kathy Griffin should be ashamed of herself. My children, especially my 11 year old son, Barron, are having a hard time with this. Sick! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 31, 2017

Luego de ser duramente criticada la comediante ofreció unas disculpas en Twitter: “Me disculpo sinceramente… soy comediante, me pasé de la raya, fui demasiado lejos. La imagen es muy perturbadora”.

En los últimos minutos se conoció que la cadena estadounidense CNN la despidió de su participación en su programa de vísperas de Año Nuevo debido a su “chiste”.