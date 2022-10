Comandante Daniel Ortega: ¡Allá Afuera que vayan a gritar lo que quieran!

El Presidente de Nicaragua Comandante Daniel Ortega Saavedra, durante el Desfile Policial En Fuerzas de Victorias, destacó el papel de la Policía Nacional a lo largo de estos 43 años en defensa del derecho a la educación y la salud de los nicaragüenses sin excepción.

Mencionó que parte de ese derecho es la construcción de escuelas, puestos de salud y hospitales de primera calidad. “Y seguimos inaugurando hospitales, aún cuando en ocasiones es más alta la miseria humana”.

En este sentido relató que un país europeo, Holanda, hace ya unos años, “salió de ellos comprometerse con… no montar un hospital de los hospitales modernos que estamos construyendo, sino una pequeña clínica, un pequeño hospital en una comunidad de la Costa del Caribe de Nicaragua, donde están los pueblos originarios, los misquitos, los mayagnas, los ramaquíes, los afrodescendientes”.

“Estuvo de visita la embajadora de ese país, la recibió el canciller ayer, ¿y qué fue lo que escuchó?, la embajadora venía a hablarle a los nicaragüenses como que Nicaragua era una colonia holandesa, de aquellas que siguen teniendo en algunas regiones, y las que tenían y que se multiplicaban, en la época en que se multiplicaron las colonias en poder de los gobiernos de las estructuras dominantes en los países europeos. Se hicieron dueños y explotaron, así como explotaron nuestra América, también explotaron África, Asia, no quedó región alguna del mundo que no hubiese sido explotada, dominada”.

“Es un crimen, un crimen que está ahí, que no se puede olvidar, y en donde aparecen algunos gobiernos que creen que siguen siendo todavía los tiempos de las colonias, y que nuestros pueblos y nuestros gobiernos siguen siendo pueblos y gobiernos sumisos ante las coronas, porque son gobiernos que tienen, muchos de ellos, reyes o reinas”.

“Y luego de lanzar aquel discurso atropellante para la dignidad de nuestro pueblo, comunicó que no iban a construir el famoso hospital, que no lo iban a construir, un hospital que ellos se habían comprometido a construirlo desde hace varios años y no habían puesto ni una sola piedra, ni un solo ladrillo, y solo amenazas, amenazas y amenazas”.

“Y que le hemos dicho a la señora embajadora, y que le decimos a ese gobierno: ¡Señores, señoras, aquí en esta tierra, en esta Patria, se respeta nuestra bandera, la bandera azul y blanco que defendió nuestro General Sandino con la bandera rojinegra, se respeta, nuestra bandera! Y el que viene aquí a faltarle el respeto a nuestro pueblo, a nuestra Patria, pues que no vuelva a aparecer por Nicaragua y no queremos relaciones con ese gobierno intervencionista y que, afuera, como bien lo dice la canción, allá afuera que vaya a gritar lo que quiera, todas sus miserias que las vaya a gritar afuera, pero aquí en Nicaragua, en esta tierra, no le permitimos que irrespeten a este pueblo”, expresó el Comandante Daniel.

“Y lo mismo le decimos también a los senadores norteamericanos, que sí, son grandes senadores, porque desde el senado norteamericano, desde el congreso norteamericano, se han avalado y se han aprobado todas las intervenciones del imperialismo yanqui ha llevado a cabo en el mundo, es decir, ellos ahí se sienten como dueños del mundo y que pueden comerse a los pueblos, y ahora resulta que propusieron un embajador para Nicaragua y nosotros le dios le visto bueno cuando llego la solicitud de plácet para el embajador”.

“Luego el candidato a embajador para Nicaragua se presentó ante el senado, y que hizo en el senado, insultar, irrespetar y hablar como que, venía de nuevo William Walker aquí a Nicaragua, a apoderarse de Nicaragua, así habló ante el senado, entonces dijimos inmediatamente: ¡Afuera, afuera, se queda afuera, y allá fuera que siga gritando lo que quiera, pero aquí en tierra nica se respeta nuestra bandera!”.

Al inicio de su intervención el Presidente Daniel Ortega, luego de saludar a los queridos hermanos de la Policía Nacional, a las querida familias de la Policía Nacional, destacó que la Policía Nacional que se ha venido forjando a lo largo de 43 años, “se ha venido forjando, preparándose, capacitándose para servirle al pueblo, para servirle a los ciudadanos, y preparándose y capacitándose también para defender el derecho a la paz de todas las familias nicaragüenses sin excepción”.

De igual manera destacó que la Policía Nacional se ha venido forjando “para defender el derecho al trabajo de todas las familias nicaragüenses si excepción, para defender el derecho a la salud para todas las familias nicaragüenses, sin excepción, derecho a la salud que también se va multiplicando, en donde con el esfuerzo del Pueblo Presidente y con la cooperación incondicional de pueblos hermanos, y de instituciones que están creadas para llevar ayuda, cooperación a los pueblos en vías de desarrollo, hemos logrado, instalar hospitales, puestos de salud, casas de la mujer, en todo el país”.

En este sentido dijo que son hospitales de primera calidad, “donde ahí se recepcionan los pacientes que vienen de los puestos de salud, de los puestos hospitalarios que ameritan una atención de mayor nivel, que ya demandan de la tecnología, de los instrumentos médicos, de los especialistas que tienen los hospitales que tenemos en todas regiones de nuestro país”.

Saludó también a las familias nicaragüenses, “a las familias de estas tierras de héroes y mártires, hombres y mujeres trabajadores, trabajadoras, de la ciudad y el campo, de una juventud que crece en la educación y con la educación desde la niñez van creciendo, la niñez y en educación”.

“Y se van multiplicando en todo nuestro país los centros escolares para todas las edades y se van multiplicando los centros escolares en todo nuestro país, para que la juventud que por siglos había sido marginada, para que la juventud que viene de las familias campesinas, se incorpore, no solo a la educación primaria, o a la educación secundaria, sino que puede acceder en estos tiempos a las carreras técnicas, a la ciencia, a la tecnología, al arte, que son patrimonios de la humanidad y que por lo tanto son patrimonio de nuestro pueblo”.