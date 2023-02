Comandante Daniel: “La soberanía del país, la dignidad de la patria no se negocia”

El Comandante Daniel Ortega compareció este jueves 9 de febrero ante las familias nicaragüenses para brindar detalles sobre la Decisión Soberana, de Dignidad y Decoro Nacional, que se ha tomado privilegiando el Interés Supremo de la Patria, afirmando que la misma no fue producto de una negociación porque “La soberanía del país, la dignidad de la patria no se negocia”

En este acto están presentes el General Julio César Avilés, Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua; Jefe del Estado Mayor General, Mayor General Bayardo Ramón Rodríguez Ruiz; Mayor General Marvin Elías Corrales Rodríguez; el Canciller de la República, compañero Denis Moncada Colindres; Ana Julia Guido Ochoa, Fiscal General de la República; la Magistrada Presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Alba Luz Ramo, el magistrado vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Marvin Aguilar García; la compañera Arlette Cristina Marenco Meza, Viceministra General del Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua; Michael René Campbell Hooker, Ministro Asesor del Presidente para las Relaciones Internacionales y con el Gran Caribe; el Director de la Policía Nacional, Primer Comisionado Francisco Díaz, el Comisionado General Horacio Rocha; el Comisionado General Zhucov Serrano Pérez; el Presidente Presidente de la Asamblea Nacional, doctor Gustavo Porras; la primera secretaria de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, diputada Loria Raquel Dixon; Arlen Alonso, Primera Vice Presidenta de la Asamblea Nacional; la compañera Compañera María Amelia Coronel Kinloch, Ministra de Gobernación, el compañero Luis Cañas viceministro de Gobernación y la viceministra de Gobernación, compañera Carla Salinas.

.El Comandante Daniel dijo a las familias nicaragüenses que este día se produjo un hecho al que llamó sorprendente.



“Porque ustedes tienen que recordar que ya en varias ocasiones, en diferentes actos públicos yo venía planteando que toda esta gente que estaba en prisión, que estaba detenida por atentar contra la soberanía, contra la paz de las familias nicaragüenses, como todos ellos eran agentes de potencias extranjeras, en ese momento yo hablaba en general y en otra ocasión hablé en particular también, que se los llevaran decía, ¿Por qué no se los llevaban?”, subrayó.



Recordó que también en otras ocasiones desafió al gobierno norteamericano que tanto ha vilipendiado y acusado a Nicaragua de tener presos políticos.

“Y luego que en el congreso de los Estados Unidos, asaltaron al congreso, ciudadanos norteamericanos del partido republicano, no iban armados como sí andaban armados los terroristas aquí en abril, asesinando, quemando, destruyendo. No iban armados, todos vimos las escenas cuando entraron al congreso, la policía no hizo mayor resistencia para que entraran. Y ahí hubo dos fallecidos, ahí hubo un rifi-rafa entre ellos y hubo dos muertos. Y fueron miles los que entraron al congreso. Dos muertos y claro mucha destrucción”, recordó.



Mencionó que luego del hecho se generó una persecución y fueron acusados de atentar contra la democracia “de la gran nación norteamericana”.



“Y empezó la captura, y allí en los Estados Unidos, en estos momentos, hoy, cuando no queda un solo terrorista en prisión aquí en Nicaragua, allá en los Estados Unidos hay más de 1200 de los que asaltaron el congreso que son calificados de terroristas, son acusados y algunos de ellos ya han sido condenados a 20, 30 años de prisión”, expuso.



No se trataba de una negociación



El Comandante informó que en días anteriores cuando el embajador estadounidense estaba por salir de Nicaragua, la vicepresidenta Rosario Murillo planteó que se llevara con él a los terroristas.



“Realmente no se me ocurría a mí, porque no se trataba de negociar nada, esto debe quedar bien claro, Ya el traidor de Sergio Ramírez está haciendo su análisis y dice que hicimos mal, que teníamos que haberlos sacados en poquitos a cambio de, es decir, haya habido una negociación. Entonces, si lo hubiéramos negociado, te voy a dar 20 ahora y vos me das tal cosa, te doy otros 20 ahora y me das… o sea como un mercenario, como lo han sido ellos, un mercenario”, refirió.



Manifestó que es un problema de principios. “Sabemos lo que es la esencia, el pensamiento de toda esta gente, y que al final de cuentas son víctimas de la política imperialista, son víctimas, que los utilizan, los financian, los arman, cuántas historias no tenemos, y luego los mandan a buscar cómo destruir la paz, la estabilidad de un país, como la que venía gozando Nicaragua antes del año 2018”, comentó.



Pruebas del financiamiento



Expuso que las acciones por las que fueron detenidos fue una operación que contó con financiamiento, de lo cual se tienen pruebas.



“Embajadores europeos con su puño y letra, donde están conspirando, de la misma embajada norteamericana, de la embajadora Laura, cuando estaba la embajadora Laura Dogu, ahí están, tenemos esas pruebas. Y Rosario llamó al embajador y le planteó, yo no esperaba pues, una respuesta positiva, no se me ocurría una respuesta positiva realmente. Además que se habrán imaginado ellos qué nos van a pedir, nos irán a pedir que levantemos las sanciones, No, no estamos pidiendo que nos levanten las sanciones. No estamos pidiendo nada a cambio, es un asunto de honor, de dignidad, de patriotismo, y de que se lleven a sus mercenarios, que se los lleven, como se llevaron a sus mercenarios después de la invasión en Cuba, ahí fueron más de 1000 los mercenarios capturados, se los mandó Fidel para allá. Y bueno la respuesta del embajador fue de cómo iba para los Estados Unidos, pues iba a consultar con las autoridades superiores. En su respuesta dijo, que todavía no nos confirmó nada, simplemente dio una respuesta razonable, ‘voy a consultar’”, señaló.

Tras la propuesta, mencionó que el asunto avanzó a una velocidad vertiginosa. “Cuando nos nos dicen que, preguntan que a cuántos vamos a soltar, a todos. Y nos preguntan en particular por una sola persona, y también a Álvarez, al obispo. También. No queremos que quede ningún rastro de lo que son los mercenarios del imperio aquí en nuestro país”, resaltó.



Mencionó que se les solicitó el envío de la lista e iniciaron los movimientos de parte del Poder Judicial, la Fiscalía, de Gobernación. “Un trabajo intenso, en cuestión de… teníamos horas. ¿Por qué? Porque ya en ese momento ellos respondían que estaban dispuestos a llevárselos a todos en un solo vuelo y ya nos daban fecha, que era el día 9, que el día 9 estaría entrando el avión, o sea hoy, estaría entrando el avión aquí a Managua”, comentó.



Al respecto expuso que no se querían generar expectativas. “Pero para no crear expectativas habíamos quedado en silencio, no podíamos empezar a hablar de que ya se iba a producir este hecho, porque luego no se producía, quedamos en ridículo”, mencionó.



Agregó que lo planteado fue cumplido por ambas partes. “Hay que reconocer que fue tomado en serio por parte de ellos como lo tomamos muy seriamente nosotros. Y cuando llegaron, llegaron a preguntar qué interés teníamos nosotros. Ninguno, que se los lleven, eso es todo. O sea no se trataba de negociar. Aquí no ha habido ninguna negociación, esto debe quedar claro, porque la soberanía del país, la dignidad de la patria no se negocia, no se negocia”, subrayó.



El Comandante Daniel insistió en que se prepararon las listas. “Aquí tengo la lista original, la lista original, que se les envió. En esta lista original iban en total, de todo el país, de todo el país, iban en total 228. Esa es la lista que nosotros teníamos de toda esta gente que habían participado en actos en contra de la soberanía, en contra de la paz, contra el pueblo nicaragüense, 228. No excluimos a nadie. En esta lista original, aquí están las firmas de los magistrados que firmaron, el tribunal de apelaciones, sala penal 1, esto lo firmó el tribunal ayer 8 de febrero a las 5 y 45 minutos de la tarde y se les envió la lista y todo aquí iba corriendo porque ya estaba anunciado que ya venía el avión”, aseguró.

Explicó que en la lista original que fue firmada por los magistrados del Poder Judicial, el número 92 es Rolando José Alvarez Lago con cédula 0012711660061F, el cual no fue excluido.



“Cuando ellos (gobierno norteamericano) recibieron esta lista y luego nos comunicaron, todo esto en caliente, porque a esa hora estamos haciendo planes con la policía para trasladar a todos estos prisioneros que se encontraban en diferentes lugares, desde las prisiones de San Carlos, ahí habían golpistas, en Chinandega, en León, en todos los departamentos del país habían, en algunos habían más, en otros habían menos y el grueso estaba lógicamente aquí en la cárcel de Tipitapa que se conoce como la cárcel Modelo y en Auxilio Judicial”, explicó el dirigente sandinista.



Expresó que este tipo de operativos se hicieron con mucha disciplina y con mucha organización, y en todo momento se procuró evitar un accidente, porque todos los prisioneros no sabían a dónde iban.



“A ellos se les estaba trasladando para concentrarlos en punto donde luego se pudiesen trasladar a la Fuerza Aérea donde aterrizaría o donde se estacionaría el avión y lógicamente una coordinación con el ejército, directamente con el general Avilés que estuvo con los compañeros asegurando las coordinaciones y la primera respuesta que nos dieron ante esta lista, que era la lista original con 228, entonces vienen y nos responden que de la lista ellos no aceptan a 4 prisioneros que están por diversos delitos”, afirmó el comandante Daniel.



Mencionó que el primero de la lista que no aceptaban se encontraba Elíseo de Jesús Castro Baltodano, Walder Antonio Ruiz Rivera, José Manuel Urbina Lara y Jaime Enrique Navarrete Blandón.



“Dijeron que a ellos no podían, no nos dieron razones, no le íbamos a pedir razones y lo que nos dijeron es que, como ellos estaban cuestionando la lista y partíamos del principio de que la lista que le habíamos entregado esa era la lista, ellos iban a trasladar, pensaron que nosotros íbamos a pelear, no los quieren, no los quieren. Que mal te paga a quien te usó, que mal te paga quien decia que te quería y te financiaba, no los quisieron, ni a Eliseo, ni a Walder, ni a José Manuel Urbina Lara, ni a Jaime Enrique Navarrete”, pronunció.



Reiteró que la operación entre las instituciones y los funcionarios que estaban a cargo, lo hicieron con una excelente organización y muy buena disciplina.



“Y ellos (los prisioneros) mismo también estuvieron bien, no hicieron alboroto, entraron todos, entrando y subiendo a las gradas del avión, estaban sorprendidos, no iban a dejar de subir las gradas del avión, van subiendo las gradas del avión y hubieron dos que se negaron a subir las gradas del avión, uno de ellos Fanor Alejandro Ramos que por lo que sabemos, entendemos porqué, aquí está, este Fanor Alejandro Ramos de 50 años de edad, está en el penal de Tipitapa condenado a 8 años por almacenamiento de drogas, 369 kilos de cocaína al momento de la captura se le ocupó una pistola, había andado en el 2018 acompañando a los golpistas, estaba a la orden del juez tercero de Distrito Penal y tiene 3 años y un mes en prisión, porque no aceptó, seguramente tuvo temor que ya estando en los Estados Unidos y con ese récord, a él le abrieran un proceso, lo investigaran, le encontraran conexión con la narcoactividad de los Estados Unidos y terminará con cadena perpetua, con la silla eléctrica o con la pena de muerte, él prefirió no montarse en el avión”, explicó.



En el caso de Elíseo de Jesús Castro Baltodano, este sujeto pertenecía a una banda delincuencial y se dedicaba a fabricar bombas artesanales y lo siguieron haciendo después de los sucesos de abril del 2018. Este personaje en el 2006 fue deportado de los Estados Unidos después de haber cumplido una condena de 8 años y 6 meses por agresiones contra mujeres.



Priorizar la paz y tranquilidad del pueblo



El comandante Daniel manifestó que con esta decisión del Estado Nicaragüense de enviar a Estados Unidos a los principales dirigentes de los actos terroristas del 2018, se está enviando un mensaje donde el principal motivo es preservar la paz y la tranquilidad del pueblo.



“Esto no es más que un mensaje, un mensaje para la paz, para la estabilidad, para que el pueblo nicaragüense este convencido que todo lo que hacemos es para asegurar la paz y de parte de los Estados Unidos, como le decia no hemos pedido absolutamente nada, esto no es un trueque, esto no es te doy esto y me das aquello, no, este es un asunto de principio, de dignidad, esto lo que hace es confirmar, confirmar que están retornando a un país que es el que los ha utilizado, sus gobernantes, no el pueblo norteamericano, sus gobernantes los han utilizado para sembrar el terror, la muerte, la destrucción aquí en Nicaragua, eso es lo que queda bien claro fíjense, esa es la lección que tenemos aprender los nicaragüenses y darles gracias a Dios, claro que le damos gracias a Dios, porque realmente no creía, yo escuchaba ahí que la Rosario se estaba comunicando y que decían esto, que decían lo otro, (…) pero ya todo estaba listo, pero mientras no vea el avión aquí no podemos pensar que ya y gracias a Dios se produjo el milagro, porque este pueblo, el pueblo del Cacique Diriangen, el pueblo de Andrés Castro, de José Dolores Estrada, el pueblo de Benjamín Zeledón, el Pueblo del General Sandino, el pueblo de Carlos, el Pueblo de Tomás, el pueblo del padre Miguel D’Escoto, que estaría cumpliendo 90 años de edad, el pueblo de tantos héroes y mártires donde se ha logrado ir cultivando y florezca continuamente a pesar de que, ha habido envestida buscando como barrer con la dignidad, con el heroísmo del pueblo nicaragüense, este pueblo gracias a Dios tiene la fortaleza de librar la más grande mas batallas, enfrentar los mayores desafíos y alcanzar la paz, como esa paz que hemos logrado reconquistar después de abril, esta paz de la que estamos gozando ahora y que ahora que salieron los golpistas, los mercenarios, bueno respiramos más paz en Nicaragua, gracias a Dios y que viva Nicaragua Bendita y Siempre Libre”.