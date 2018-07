Comandante Daniel a Euronews: Al país lo que le conviene es consolidar la paz, estabilidad y seguridad

El Presidente de la República, Comandante Daniel Ortega, aseguró durante una entrevista a la agencia internacional de noticias Euronews, que en este momento al país lo que le conviene es consolidar la paz, la estabilidad y la seguridad.

Entrevistado por el periodista Óscar Valero, el mandatario nicaragüense se refirió a la situación de inestabilidad que grupos violentos que propugnan por un golpe de estado, desarrollaron en Nicaragua para demandar su renuncia o adelantar elecciones, de forma antidemocrática.

“Las elecciones las tuvimos hace poco, y lo que vemos tenido ahora es un intento de golpe de estado, eso es lo que hemos vivido, lo que ha sufrido el pueblo”, afirmó Daniel.

“Aquí tenemos normas constitucionales que establecen periodos electorales. Nuestro periodo electoral culmina en el año 2021, que es cuando se realizan nuevamente elecciones en Nicaragua. En los procesos para la paz en que yo he participado, aquí en Centroamérica cuando estaba la guerra en El Salvador, en Guatemala, en Nicaragua, nunca se planteó que había que adelantar elecciones”, recordó.

“En Centroamérica no se ha dado esto, en Colombia acaba de haber un proceso de paz y nunca se planteó adelantar elecciones y con toda la sangre que había corrido en Centroamérica nunca se planteó adelantar elecciones. Me lo han planteado eso sí, la oposición lo ha planteado, me lo ha dicho, pero incluso me han dicho que tengo que irme ya, lo vienen gritando desde el 19 de abril”, expuso Daniel.

En ese sentido, dijo que “por el bien del país, por la estabilidad el país, para el largo plazo sería un precedente gravísimo”.

“Porque mañana viene otro gobierno, entonces bueno la oposición y el Frente estaría en su derecho también de ir a hacer tranques, ir a hacer todo lo que ellos ha hecho ahora y pedir que se vaya el gobierno al día siguiente. Entonces, estaríamos sentando un precedente peligroso, que basta ir a ser una oposición violenta, ir a trancar el país y entonces se logra derribar un gobierno, entonces sería un país metido en la anarquía y el caos”, explicó.

“Seguir ese camino es abrir las puertas a la anarquía en Nicaragua y eso no le conviene al país. Al país lo que le conviene es consolidar la paz, estabilidad, que eso trae también seguridad, que es el otro tema importante para la región. Nicaragua es el punto de contención de la línea del narcotráfico y del crimen organizado. Una ruptura de Nicaragua sencillamente estaría tomando el narcotráfico y el crimen organizado el control de toda la región”, afirmó el presidente.

Sobre la reelección presidencial, el Comandante explicó que en la Constitución de 1984 estaba abierta la reelección, y en el año 2011 “lo que hice fue que utilicé el recurso que había utilizado el presidente Óscar Áreas para reelegirse en Costa Rica; el presidente Oscar es un presidente calificado, un presidente de los más demócratas de América Latina. Entonces el presidente Óscar Áreas utilizó ese recurso para poder reelegirse en Costa Rica y se reeligió. El presidente Álvaro Uribe de Colombia también utilizó ese recurso y logró reelegirse”.

“Se buscó una vía constitucional y luego se reformó la constitución, la constitución actual deja las puertas abiertas no impide la reelección porque fue reformada”, reiteró.

Daniel manifestó que Nicaragua vive en un sistema político democrático “porque al final de cuentas es el pueblo con su voto el que decide”.

“Creo que al pueblo no se le puede impedir decidir, así como también… porque existen sistemas en Europa, por ejemplo, donde puede haber reelección indefinida. ¿Es bueno para los europeos nada más, es malo para los latinoamericanos? No puede ser. Creo que son principios universales que al final de cuentas es al pueblo el que tiene que decidir con su voto, si elige o no elige a una persona, si reelige o no reelige a una persona. Yo trate de reelegirme en 1990 y el pueblo no me dio el voto”, sostuvo.

Oenegés manipulan cifras de víctimas

El Presidente aprovechó la oportunidad para denunciar que las cifras sobre el número de víctimas mortales en los enfrentamientos, que se presentan en espacios informativos como Euronews, están manipuladas por las mismas oenegés que reciben financiamiento de organismos estadounidenses.

Esas “son cifras que no son ciertas. Las cifras reales de estos enfrentamientos que se desarrollaron del 19 de abril, ya fue el enfrentamiento violento armado entre la oposición y el gobierno y la policía y la población sandinista. Da como resultado 195, claro si a esto le agregamos lo que es el promedio de fallecidos que tenía Nicaragua antes del 18 de abril, que es uno de los índices más bajos en la región, estamos hablando de dos fallecidos diarios por crímenes comunes, entonces si a esto le sumamos dos diarios tendríamos 180 más, que es lo que hacen estos organismos de derechos humanos juntan todo. Las manipulan, juntan todo ¿cómo te explicas que en este periodo no ha habido fallecidos por delitos comunes? Lo que hacen es sumar todo, todo el que parece fallecido lo ponen como resultado de estos enfrentamientos”, explicó, al tiempo que recordó que organismos como el CENIDH son financiados por Estados Unidos para manipular las cifras.

Estados Unidos financia desestabilización

El mandatario recordó que los nicaragüenses estamos enfrentando a un enemigo poderoso, que intervino militarmente el país en varias ocasiones.

En ese sentido, indicó que existen pruebas del financiamiento que Estados Unidos ha facilitado a través de la USAID y otros organismos norteamericanos que han asignado millones de dólares a Nicaragua “para la democracia dicen ellos, pero son fondos que luego se desvían para desestabilizar el país, provocar la violencia y estimular acciones armadas como la estas bandas que han estado cometiendo crímenes desde el año 2007, en que nosotros retomamos el gobierno”.

Recordó que quienes están detrás de la violencia son fuerzas y grupos de oposición, incluso partidos políticos de oposición que tuvieron parte activa en los tranques.

Informó que hasta el momento se ha capturado a las personas que están directamente y materialmente participando en las acciones terroristas, “a los que están organizando y dirigiendo estas acciones terroristas”.

Y criticó que en estos casos ahí si salen las organizaciones de derechos humanos a defenderlos y a pedir sanciones internacionales “y sale el congreso de los Estados Unidos con resoluciones en contra de Nicaragua”.

No obstante, aseguró que en el país ha quedado claro de forma pública “cómo grupos paramilitares organizados por los golpistas, por la derecha, han asesinado en los tranques, incluso han filmado los asesinatos, han torturado primero a jóvenes o a ciudadanos, los han torturado por ser sandinistas, simplemente los torturan y luego los asesinan y después les pagan juego y bailan alrededor de ellos. Eso es una cosa totalmente de terrorismo, y Amnistía Internacional no ha dicho una palabra sobre eso y la CIDH no dice una palabra sobre eso, cuando también agarran a un policía y le hacen lo mismo y los queman. Vos podes buscar esos videos de cómo torturan ellos a la gente”.

Entre otros temas, el Presidente explicó que en este gobierno la única que ha ocupado un cargo importante es la compañera Rosario Murillo, como Vicepresidenta. Mientras que sus hijos están dedicados a la televisión y al periodismo porque eso es lo que estudiaron.