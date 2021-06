Cristiano Ronaldo hace que Coca Cola pierda 4 mil millones, en primeras horas del día

El futbolista Cristiano Ronaldo está provocando millonarias pérdidas a la compañía Coca Cola, después que quitara dos botellas de la mesa antes de su conferencia de prensa en la Eurocopa.

Este martes la Eurocopa contará con el estreno de la vigente campeona, la Portugal de Cristiano Ronaldo. El seleccionado luso se medirá a su similar Hungría por la fecha 1 del Grupo F.

Antes del compromiso, el jugador de la Juventus de Italia atendió a los medios para hablar sobre sus aspiraciones en el torneo de selecciones europeas. Pero antes de comenzar la rueda de prensa, Cristiano Ronaldo llamó la atención al quitar dos botellas de Coca-Cola de la mesa y tomar una de agua para decir que es la bebida que se debe tomar.

La acción del astro portugués generó un fuerte impacto. Cuando inició la rueda de prensa, la acción de Coca-cola se encontraba en cifras cercanas a los US$ 56,10 dólares en Europa. 30 minutos después, cuando finalizó la rueda de prensa, las acciones se desplomaron alcanzando un mínimo de US$ 55,22 dólares por acción.

El gesto de apartar las botellas provocó una caída del 1,6% para la compañía en la bolsa. Es decir que el acto de Ronaldo generó que la compañía Coca-Cola pasara de valer 242 mil millones de dólares a 238 mil millones. Unas pérdidas totales en valoración de 4.000 millones de dólares.

“Soy duro con mi hijo. En ocasiones bebe Coca-Cola y Fanta, y come patatas fritas y él sabe que no me gusta”, dijo también en una reciente entrevista.

