¡Clase error! Joven se iba a reducir los senos y terminó con implantes nuevos y encima una liposucción

Una mujer, madre de 3 hijos, reveló como una seria equivocación en una clínica privada la dejó con muchas heridas y además sin poder ir al trabajo, en los Estados Unidos.

Tiffany Mills, de 29 años, ingresó a una clínica de la ciudad de Miami para hacerse una reducción de senos sin embargo por un error humano terminó con unos implantes mamarios y encima una liposucción.

Después de haber tenido a mis hijos terminé con un brassier de copa 32F y con dolor continuo las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Apenas mido 1.60 metros por lo que mi médico me recomendó una reducción.

Ella, que trabaja como enfermera, buscó esa clínica, cuyo nombre no fue revelado por razones legales, y pagó 8,203 dólares por adelantado y la operación le fue programada el pasado 2 de noviembre.

El peor dolor

Realmente no me di cuenta de todas las cicatrices que tenía en mi cuerpo hasta unas 7 horas después cuando me desperté en un hotel, reservado para la recuperación postoperatoria.

No me dejaron siquiera en observación simplemente me sacaron de las clínica lo más rápido que pudieron, detalló.

“Me desperté con el peor dolor absoluto de mi vida”, declaró la joven durante una entrevista con el periódico Kennedy News y alegó que los implantes le dejaron heridas y coágulos en sus pulmones y piernas.

Mills permaneció internada durante 4 días en un hospital y pasó los siguientes dos meses utilizando fuertes antibióticos para curar las infecciones en todo su cuerpo.

Además agregó que la cirugía de abdomen le causó un dolor muy intenso debido a que le estiraron demasiado la piel, lo que significaba que tenía mucho tejido cicatricial y no podía siquiera mantenerse erguida, alegó.

La clínica no reconoció de inmediato su error y fue un día después que aseguraron que se trató de una confusión con el papeleo, luego que ella les hizo muchas llamadas telefónicas visiblemente enojada.

No me dijeron que habían mezclado mis datos con los de otro paciente hasta el día siguiente. Y a manera de burla le dijeron: “No te enojes por eso, míralo como si te hubieran hecho una cirugía gratis”.

La mujer pudo disputar el cobro con su banco y recuperó su dinero aunque la clínica está batallando para revertirlo y aseguran que realmente ella quería todas esas cirugías.