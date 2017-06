Ciudadanos de Nicaragua rechazan rótulo que señala a Cristo como mujer

Asombro está causando este rótulo en la capital de Nicaragua que fue puesto hace una semana en el kilómetro 10.5 en la Carretera Norte, frente a la Aduana, en el que se asegura que Cristo es una mujer, pero la gente reaccionó en contra de esta propaganda insólita.

“Esos están locos, sé que Dios está vivo y que no es una mujer, esa persona está loca no ha leído la Biblia muy bien. El que conoce la palabra de Dios no la van a confundir nunca”, expresó doña Juana Francisca Rosas.

“Me imagino que debe ser una secta satánica que lo quiere confundir a uno”, dijo Elvin Mendoza, luego de apreciar el rótulo con el rostro de una mujer.

“Son Anticristo esa gente, eso no creo yo, hace una semana lo vi y me quedé sorprendido de eso. A mí no me confunden”, refirió Mateo Bismarck Reyes.

En el rótulo está impresa la leyenda de que Cristo es una mujer y la forma de contactarse con un número telefónico e ingresar a una página web, pero los consultados aseguran que es una clara intención de confundir a los creyentes.

“Son como sectas religiosas y uno que conoce la palabra da un poquito de temor, hay que pedirle a Dios para que no confundan a la gente y que no crean en eso, por que es muy claro que hasta el niño más pequeño conoce la verdad”, expresó don Octavio Chamorro.

En la página de Facebook el pastor Natán Alfaro señaló que “Se levanta un tsunami de perversión y transmite un mensaje en el que insta a los cristianos a no equivocarse, porque Jesucristo no es una mujer… nunca lo fue, y nunca lo será. Esto es simplemente un síntoma de un problema mayor; que es la perversión de la palabra de Dios que causará la desviación de muchos al llegar la apostasía, citando el libro de (2 tesalonicenses 2:1-3)”.

F. TN8