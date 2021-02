Citibank transfirió por error USD 500 millones y no podrá recuperarlos

Citigroup Inc. no tiene derecho a recuperar 500 millones de dólares que transfirió por error a un grupo de prestamistas de Revlon Inc. Así lo determinó un juez federal de Estados Unidos.

El juez Jesse Furman en Manhattan llamó al hecho “un error bancario de naturaleza quizás sin precedentes y magnitud; y dijo que las transferencias realizadas del 11 de agosto de 2020 eran “transacciones finales y completas, no sujetas a revocación”.

“Creemos que tenemos derecho a los fondos y continuaremos buscando una recuperación completa de ellos”, dijo una portavoz del banco con sede en Nueva York.

Como agente de préstamos de Revlon, Citibank transfirió $893 millones a los prestamistas de la compañía de cosméticos, aparentemente para liquidar un préstamo que no vence hasta 2023, pero la intención de enviar un pago de intereses por tan solo $7.8 millones de dólares