La Huésped ya está disponible en Netflix: el thriller con Laura Londoño y Carmen Villalobos que promete atrapar a todos

El esperado estreno de La Huésped ya es una realidad. Desde este 24 de septiembre de 2025, los usuarios de Netflix pueden disfrutar de los 20 episodios de esta producción colombiana que mezcla suspenso, erotismo y drama psicológico.

La serie está protagonizada por Laura Londoño en el papel de Silvia, una mujer que busca reconstruir su vida tras la crisis de su matrimonio con Lorenzo (Jason Day) y los problemas de adicción de su hija. Todo cambia con la llegada de Sonia (Carmen Villalobos), una figura de su pasado que reaparece con intenciones ocultas. Lo que empieza como una relación íntima se convierte en un peligroso juego de manipulación y venganza.

Con un elenco de lujo que incluye a Víctor Mallarino, Margarita Muñoz, Juan Fernando Sánchez, Nathaly Cadavid y Jairo Camargo, La Huésped ha generado gran expectativa por su tono audaz y por mostrar a Villalobos y Londoño en facetas más arriesgadas de sus carreras.

La serie, producida por CMO Producciones y dirigida por Klych López e Israel Sánchez Vargas, fue rodada en Colombia y se perfila como una de las apuestas más fuertes de Netflix en Latinoamérica para este año.