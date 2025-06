«Harta» la película 1 en Netflix: ¿Por qué todos la están viendo?

Harta es la película número 1 en Netflix hoy. La cinta trata sobre el despiadado sistema de salud estadounidense, las cortas oportunidades que tienen las madres negras solteras y las cosas que somos capaces de hacer por desesperación, temas que sin dudas atraparon a la audiencia.

“En un día fatídico, una madre enfrenta una serie de eventos desafortunados que la colocan en el epicentro de un delito que jamás quiso cometer. Ahora, su única salida es confiar en quienes la rodean, un lujo que nunca pudo darse”, reza la sinopsis oficial de esta cinta.

“¿Cuál será la gota que colmará el vaso?”, revelan desde el tráiler como una pregunta retórica que se despliega al conocer la dura vida de la protagonista, que es la de muchas personas en Estados Unidos. La imposibilidad de sostener un hogar, una familia y afrontar una enfermedad se vuelven los gatillos para cometer un delito y despertar a una sociedad que elige mirar para otro lado.

¿Quiénes actúan en el hit de Netflix?

Taraji P. Henson (El curioso caso de Benjamin Button, Karate Kid) como Janiyah Wiltkinson.

Sherri Shepherd (Precious, 30 Rock) como Nicole.

Teyana Taylor (Mil uno, Una batalla tras otra) como Detective Kay Raymond.

Sinbad (Los coneheads, El hijo del presidente) como Benny.

Rockmond Dunbar (Entre tiros y besos, Los indomables) como Chief Wilson.

Ashley Versher (Beauty in Black) como Tessa George.

Mike Merrill (Los Hamptons Negros) como Detective Grimes.

Glynn Turman (Super 8, La madre del blues) como Richard.

Diva Tyler (Halloween) como Isabella.

¿Quiénes crearon la película?

Tanto el guion como la dirección estuvieron a cargo de Tyler Perry, el famoso dramaturgo de Hollywood que viene trabajando en colaboración con Netflix en diferentes propuestas. En 2024 estrenó la serie Tyler Perry’s Beauty in Black y recientemente She the People, una serie sobre política estadounidense y el rol de las mujeres en ella.